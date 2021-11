Un but à la dernière minute de sa moitié de terrain

La Conference League vit sa première édition cette saison. Et pour se faire un nom et une place dans un calendrier déjà surchargé, la troisième compétition européenne se doit de proposer le plus beau spectacle possible. Milieu de terrain de l’Omonia Nicosie, Jordi Gomez l’a visiblement bien compris.

L’Espagnol de 36 ans s’est, en effet, offert un but monstrueux jeudi soir, en Azerbaïdjan, en réussissant un lob depuis le milieu du terrain. Encore plus beau sachant que cette réussite est intervenue à 90e minute et qu’elle a permis au club chypriote, alors réduit à dix, d’arracher le point du match nul face à Qarabag (2-2).

Cette géniale inspiration a d’ailleurs de grosses répercussions sur le classement du groupe H au terme de la 5e journée. Elle permet ainsi au FC Bâle de passer devant Qarabag en tête de cette poule grâce à une meilleure différence de buts. Les Rhénans pourront dès lors se contenter d’un match nul face aux Azéris, le 9 décembre prochain, pour s’assurer la première place du groupe.

À noter que Jordi Gomez n’est pas à son premier coup d’essai. En octobre 2020, le joueur formé au FC Barcelone avait déjà marqué les esprits, en Europa League cette fois, en inscrivant une frappe de 56 mètres face au PSV Eindhoven.

(L'essentiel/Chris Geiger)