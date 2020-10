Fête portugaise dans la 9e étape avec Guerreiro

Journée portugaise sur le Giro: Ruben Guerreiro a enlevé la 9e étape, dimanche, à Roccaraso dans les Abruzzes (centre), et Joao Almeida a conservé le maillot rose de leader. Almeida (Deceuninck) a fléchi dans la montée d'arrivée mais a limité la perte de temps par rapport au Danois Jakob Fuglsang, le favori qui s'est montré le plus fort sur la rampe finale avec le Néerlandais Wilco Kelderman.

Au classement général, le Portugais compte désormais 30 secondes d'avance sur Kelderman et 39 secondes sur l'Espagnol Pello Bilbao. L'Italien Vincenzo Nibali, légèrement décroché dans le final, occupe la 5e place, à 57 secondes, devant Fuglsang, désormais pointé à 1 min 01 sec. Pour la victoire d'étape, Guerreiro a distancé dans les derniers hectomètres son dernier compagnon, le rouleur espagnol Jonathan Castroviejo.

Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a gardé le maillot rose de leader du Giro après la 8e étape gagnée par le Britannique Alex Dowsett, samedi, à Vieste (sud). Dowsett a signé la première victoire dans le WorldTour de l'équipe Israël SN. Il s'est imposé en solitaire après avoir distancé ses compagnons d'échappée dans cette étape pour baroudeurs.

Trois victoires: le champion de France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s'est imposé une nouvelle fois au sprint dans le Tour d'Italie cycliste, vendredi, à Brindisi, où il a enlevé la 7e étape du Giro bouclée à plus de 50 km/h de moyenne. Démare a devancé nettement le Slovaque Peter Sagan et l'Australien Michael Matthews dans cette étape sans conséquence pour le classement général toujours conduit par le Portugais Joao Almeida (Deceuninck).

Le champion de France, âgé de 29 ans, a remporté son 13e succès de la saison, le total le plus élevé parmi les coureurs du WorldTour cette année.

Deuxième victoire pour Arnaud Démare: le champion de France a enlevé la 6e étape, jeudi, à Matera (sud), deux jours après son premier succès dans le Giro 2020. Démare (Groupama-FDJ) s'est imposé nettement dans un sprint en faux-plat montant. Le maillot rose est resté sur les épaules du Portugais Joao Almeida (Deceuninck).

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a remporté mercredi en solitaire la 5e étape du Giro sur un parcours de moyenne montagne à travers la Calabre, au sud de l'Italie. Le champion du monde du contre-la-montre a précédé d'une quarantaine de secondes le groupe des favoris comprenant le Portugais Joao Almeida (Deceuninck), toujours maillot rose.

Le champion de France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 4e étape du Giro, mardi, à Villafranca Tirrena en Sicile, dans le premier sprint massif depuis le départ. Démare s'est imposé d'extrême justesse devant le Slovaque Peter Sagan et l'Italien Davide Ballerini. Le maillot rose est toujours porté par le Portugais Joao Almeida (Deceuninck).

L'Équatorien Jonathan Caicedo (Education First) a remporté la troisième étape du Tour d'Italie cycliste, lundi, sur les pentes de l'Etna, où le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a endossé le maillot rose de leader. Le favori gallois Geraint Thomas, diminué par une chute, a sombré dans cette étape qui est arrivée sur le versant nord du volcan.

