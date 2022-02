Un agent de sécurité le dégage en plein direct

La mésaventure arrivée à ce journaliste néerlandais rappelle que l'hôte des Jeux olympiques d'hiver n'est pas franchement un ami des libertés et de la démocratie. Alors que Sjoerd den Daas, correspondant en Chine pour la chaine de télévision NOS à l'occasion de ces JO, prenait l'antenne en direct près du stade olympique, il a été viré manu militari par un agent de sécurité local.

Le journaliste a eu à peine le temps de dire deux mots quand l'agent lui est tombé dessus, le bousculant sous le regard effaré de la journaliste en plateau. «Vous ne pouvez pas nous dire de partir, nous avons déjà été virés d'un autre endroit avant», tente de se défendre Sjoerd den Daas. Mais il doit vite renoncer face à la ténacité de l'agent au brassard rouge, en glissant à sa collègue qu'il ferait son direct d'ailleurs, plus tard.

«Notre correspondant @sjoerddendaas a été éloigné de la caméra par des agents de sécurité à 12h00 en direct dans le NOS Journaal. Malheureusement, cela devient de plus en plus une réalité quotidienne pour les journalistes en Chine. Il va bien et a pu terminer son histoire quelques minutes plus tard », a expliqué ensuite la chaîne de télé néerlandaise.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

(L'essentiel)