Caroline Wozniacki, nouvelle golfeuse de classe

Retraitée des courts depuis début 2020, Caroline Wozniacki (31 ans) est apparemment à l’aise avec un club de golf en mains. La Danoise a posté sur les réseaux sociaux une vidéo où elle semble réussir un fort joli coup sur le parvis du Casino de Monaco.

Si l’on ne distingue pas vraiment la trajectoire de la balle, les commentaires des proches et la réaction de l’ancienne tenniswoman accréditent la thèse du joli coup. Maman depuis le mois de juin dernier, l’ancienne N°1 mondiale a, de plus, réussi son approche en tenue de ville, perchée sur d’imposants talons.

On précisera pour la petite histoire que Caroline Wozniacki avait été en couple avec le golfeur irlandais Rory McIlroy pendant trois ans. Ce qui pourrait expliquer une certaine maîtrise de la discipline…

Not every day you get to play golf at the casino square! ☺️⛳️ #closesttothepin #watchtilltheend pic.twitter.com/78FIR4sAFG