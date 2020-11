United victime d’une cyberattaque inquiétante

Visiblement, on peut faire partie des clubs les plus riches du monde et rester vulnérable. Les médias britanniques ont révélé que Manchester United a été victime d’une cyberattaque la semaine dernière. Le problème n’a toujours pas été résolu et une équipe d’experts techniques a été appelée à l’aide, comme l’a confirmé le National Cyber Security Center via l’un de ses porte-paroles: «Le NCSC est au courant d’un incident affectant le club de football de Manchester United et nous travaillons avec l’organisation et les partenaires pour comprendre l'impact.»

Conséquence de cette cyberattaque, les systèmes informatiques de Manchester United ont été endommagés, privant par exemple le personnel de courrier électronique.

Les pirates exigent une rançon

Plus grave, les pirates – qui n’ont pas encore été identifiés - exigent que le club leur verse une rançon, sous peine de divulguer des informations confidentielles. Outre d’éventuels dégâts d’images, les Red Devils s’exposent à de lourdes sanctions financières, notamment si l’incident venait à violer la protection des données de ses supporters.

Via un communiqué, Manchester United a toutefois tenu à rassurer sur sa situation: «Cette attaque était par nature perturbatrice, mais nous ne sommes pas au courant de la compromission des données des fans. Les systèmes critiques requis pour les matches à Old Trafford sont restés sécurisés et les matches se sont déroulés normalement.»

(L'essentiel/Sport-Center)