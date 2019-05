Les sportifs prêts à en découdre au Monténégro

Le voyage a été un peu plus compliqué que prévu, mais les athlètes luxembourgeois sont fin prêts pour la compétition, aux Jeux des Petits États d’Europe, au Monténégro. «Globalement, tout est en ordre, se réjouit Alwin de Prins, chef du Team Lëtzebuerg. Le logement est de qualité et les sportifs disposent de tout ce dont ils ont besoin et aucune blessure n’est à déplorer».

Certains lieux des compétitions restaient à définir lundi matin, notamment pour le saut en longueur, le saut à la perche et la course à pied. «L’organisation fait tout son possible pour tout caler», reprend Alwin de Prins. Concernant le tennis, la météo pourrait poser problème, selon l’ancien nageur: «On m’a dit qu’il n’avait pas plu depuis longtemps. Le problème est qu’il n’y a pas de plan B puisqu’il n’y a pas d’endroit couvert à disposition».

Le volleyeur Kamil Rychlicki mènera la délégation luxembourgeoise lors de la cérémonie d’ouverture lundi soir, dans le centre historique de Budva, le drapeau à la main. «C’est un bon choix, Kamil est un sportif de haut niveau», indique Alwin de Prins, à propos de celui qui vient de s’engager avec le Cucine Lube Civitanova, vainqueur de la dernière Ligue des champions.

Tableau des médailles JPEE 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(sw/nm/L'essentiel)