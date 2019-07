Le Sénégal et le Nigéria passent en souffrant

Le Sénégal de Sadio Mané a souffert mais a décroché face au Bénin (1-0), mercredi en quarts au Caire, sa place pour le dernier carré de la CAN qu'elle retrouve après treize ans d'absence. Pour le sélectionneur Aliou Cissé, «cette année peut être la bonne» pour son pays, souvent favori mais jamais titré. Régulièrement critiqués pour ne pas savoir gérer la pression dans les grandes compétitions, les Lions de la Teranga version 2019 ont montré, jusqu'ici, une étonnante résilience.

Après le 8e minimaliste remporté face à l'Ouganda (1-0), les Sénégalais ont répété la même partition face aux coriaces Béninois. Dominés par séquences, incapables de mettre du rythme, ils n'ont pas enthousiasmé par leur jeu, mais leur patience et leur sang froid les rendent dangereux. «C'est une évolution, c'est une équipe qui progresse petit à petit. On était venus ici avec l'ambition de jouer sept matches. On les jouera. Mais on veut jouer la grande finale», a déclaré Cissé.

Un Samuel Chukwueze étincelant

Le Nigeria, qui a pu s'appuyer sur un très remuant Samuel Chukwueze, s'est quant à lui défait, également dans la douleur de l'Afrique du Sud 2-1. Pour une place en finale, les coéquipiers d'Ahmed Musa rencontreront dimanche la Côte d'Ivoire ou l'Algérie qui s'affrontent jeudi à Suez.

Confirmant son statut de gros poisson sur la scène continentale avec 14 places dans le dernier carré en 18 participations, le Nigeria a fait respecter la logique et le pedigree plus impressionnant de ses joueurs comme les milieux Wilfred Ndidi et Alex Iwobi, pensionnaires de la Premier League, respectivement à Leicester et Arsenal. Après 25 premières minutes très équilibrées et sans véritable occasion de part et d'autre, Chukwueze a débloqué la situation (27e) dans un Stade International du Caire aux tribunes très clairsemées. L'égalisation est venue de la tête de Zungu à la 71e

Alors que la prolongation se profilait, sur un corner Williams ratait complètement sa sortie et le défenseur de l'Udinese William Troost-Ekong marquait dans le but vide (89e). Les Bafana Bafana obtenaient une ultime occasion sur un contre, intié encore par Chukwueze qui lançait dans la profondeur Ighalo. Mais celui-ci butait sur le gardien de SuperSport United, et le Nigeria conservait la victoire.

(L'essentiel)