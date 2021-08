«Si Mbappé a envie de partir, on ne va pas le retenir»

Alors que le Real Madrid a fait une première offre au club parisien pour s'attacher les services de Kylian Mbappé, le directeur sportif Leonardo a donné plus de précisions sur ce dossier qui agite la fin du mercato estival, dans un entretien accordé à RMC Sport.

«On a dit non verbalement au Real» a-t-il déclaré au sujet de cette offre, révélée mardi soir par plusieurs médias. En ajoutant qu'il ne le vendrait pas contre une somme inférieure au prix payé pour le faire venir de Monaco (180 millions d'euros).

Le Brésilien a rappelé que la volonté du club parisien était de conserver l'international français et que ce dernier avait promis qu'il ne partirait pas libre du club. Cependant, il n'a pas véritablement fermé la porte à un transfert. «Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair (...) S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions», a-t-il ajouté.

(L'essentiel)