Le Grand Prix du Japon annulé une nouvelle fois

Après des discussions «avec les autorités au Japon, la décision a été prise par le gouvernement japonais d'annuler la course cette saison à cause des difficultés liées à la pandémie qui perdure dans le pays», a écrit le promoteur de la discipline, la société américaine Formula One, dans un communiqué. La course était prévue les 9 et 10 octobre. Il s'agit du quatrième Grand Prix annulé cette saison après ceux du Canada, de Singapour et d'Australie.

While we’re not racing in Japan this year…



We can’t wait to put on a show for the Japanese fans in 2022!



2022年にはまた日本のファンのみなさんのためにレースを開催できることを楽しみにしています!#Japanese GP ???????? #F1 pic.twitter.com/KDLxQ6VbFE — Formula 1 (@F1) August 18, 2021

(L'essentiel/AFP)