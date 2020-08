Célébrer comme Ronaldo? Très peu pour «FIFA»

EA Sports, l’éditeur du célèbre jeu de simulation de football «FIFA», a annoncé qu’il allait supprimer certaines célébrations jugées «toxiques» par la communauté de joueurs en ligne. En plus d’énerver l’adversaire, ces célébrations seraient également un moyen de gagner du temps pour celui qui s’en sert.

«On nous a fait savoir qu’il y a certains comportements considérés comme toxiques dans le jeu et on voulait les enlever. On a donc décidé de supprimer certaines célébrations que les gens jugeaient peu appropriées», a récemment déclaré Sam Rivera, un des producteurs de la franchise, lors d’une récente conférence de presse en ligne.

Sur la liste des joueurs «censurés» par la prochaine édition du jeu vidéo figurent notamment Cristiano Ronaldo et son «calma» (surtout utilisé lorsqu’il jouait au Real Madrid), Paul Pogba et son «dab» ou encore Dele Alli et son «A-OK».

Si certaines célébrations ne suscitent pas vraiment la controverse dans la réalité (notamment celle de Dele Alli, qui a au contraire connu un franc succès), elles sont en revanche considérées comme extrêmement provocatrices en ligne.

La célébration «chut» (mettre l’index devant sa bouche pour signaler aux supporters adverses de se taire), utilisée par un grand nombre de footballeurs, est également bannie des consoles pour la prochaine édition de «FIFA».

Dans un souci d’améliorer les relations entre les joueurs, EA Sports a également décidé de réduire le temps d’attente sur les balles arrêtées. «La fluidité du jeu est améliorée. Le but est de jouer plutôt que de faire d’autres choses qui ne sont pas nécessaires dans le jeu», s’est félicité Sam Rivera.

La sortie de «FIFA 21» est prévue pour le 9 octobre.

(L'essentiel/Sport-Center)