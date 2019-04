Ohashi termine sa carrière par un brillant 9.95

Ça y est, Katelyn Ohashi a mis un terme à sa carrière de gymnaste. Celle qui avait embrasé internet en janvier dernier avec son irrésistible performance au sol lors d'une compétition universitaire (voir ci-dessous), notée d'un 10 parfait, a participé samedi à ses ultimes championnats nationaux. Sous les couleurs de son université californienne d'UCLA, Ohashi (22 ans) a encore brillé dans sa spécialité sur le tapis de Fort Worth, au Texas. Cette fois, c'est un 9.95 qui a décoré le programme de la jeune femme dans sa spécialité. Comme elle l'avait annoncé, la native de Seattle avait retiré de sa «routine» la musique de Michael Jackson, en soutien aux victimes de harcèlement sexuel. Sa brillante prestation est visible dans la vidéo ci-dessus.

Cette prestation seule n'a toutefois pas permis à UCLA de remporter le championnat en tant que collectif. Les Bruins ont échoué à la troisième place d'une compétition dominée par l'université d'Oklahoma. Katelyn Ohashi a néanmoins eu droit sur Twitter aux félicitations de la grande Simone Biles, quadruple championne olympique et 14 fois championne du monde.

Ohashi, qui espère décrocher en juin un diplôme en étude des genres, a assuré avoir pris la bonne décision d'arrêter, après avoir connu la gymnastique professionnelle et universitaire. «C'est dur d'arrêter une chose que vous avez faite toute votre vie, mais si j'avais encore une année à disposition je ne suis pas sure que je la voudrais. J'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre avec la gymnastique. J'ai vu le côté élite, puis le côté universitaire. J'ai connu des joies et des peines. Je me retrouve désormais dans un moment où mon message est plus profond que la gymnastique, donc je suis prête pour ce que me réserve l'avenir.»

I'm not crying, you are so proud of you Double Trouble. What a legend https://t.co/oShOHIaqqI— Simone Biles (@Simone_Biles) April 21, 2019

A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 janvier 2019

(L'essentiel/Sport-Center)