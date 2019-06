Le Luxembourg au top des Petits États d'Europe

Le Monténégro était très attendu à domicile avec sa délégation de plus de 140 athlètes contre une cinquantaine lors de ses précédentes participations, mais comme en 2017 à Saint-Marin en 2017 et au Grand Duché en 2013, c'est bien le Luxembourg qui a dominé les 18es Jeux des Petits États d'Europe. Et sans discussion.

Troisième plus grosse formation (140 athlètes) après le Monténégro et Chypre, le Grand-Duché finit avec 76 médailles (26 or, 27 argent, 23 bronze) soit cinq en or de plus que Chypre (21, 25, 16) et sept de plus que l'Islande (19, 13, 22). La délégation luxembourgeoise a surtout décroché des médailles dans toutes les disciplines.

Une performance inattendue

Comme d'habitude, la natation a réalisé une véritable razzia avec 31 médailles (15 d'or, 11 d'argent et 5 de bronze). L'athlétisme a aussi largement contribué à la moisson grand-ducale avec 19 breloques dont 6 en or. Même le beach-volley, bredouille lors des deux dernières éditions, a décroché la sienne, avec le bronze grâce à Matthias Cloot et et Petko Tunchev. Avec trois médailles d'or, pour Claudio Contardi, Massimo Santioni et Natahlie Demange, la pétanque a pour sa part aussi brillé.

Au rang des déceptions, le judo est loin de ses performances passées. De son côté, le tir espérait mieux, notamment en trap. Pour sa part, le volley-ball n'a pas clairement confirmé ses progrès malgré une troisième place chez les messieurs. A contrario, l'épatante équipe de basket masculine a surpris en concluant les Jeux par une très courte défaite face au Monténégro (91-93) et une médaille d'argent. «Nous avions imaginé que le Monténégro serait plus fort», a indiqué le chef de délégation Alwin de Prins.

La cérémonie de clôture:

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 26 27 23 76

2 CYP 21 25 16 62

3 ISL 19 13 22 54

4 MON 14 13 20 47

5 MNE 14 6 14 34

6 LIE 9 5 6 20

7 MLT 6 12 9 27

8 AND 3 4 11 18

9 SMR 1 4 6 11

(De nos envoyés spéciaux au Monténégro Nicolas Martin et Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)