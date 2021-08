Manny Pacquiao veut montrer qu'il «n'est pas fini»

Le 21 août, la légende du ring, sacrée dans six catégories de poids différentes et héros dans son pays, affrontera Spence, détenteur des titres WBC et IBF des poids welters depuis 2017. «J'aurais pu combattre plusieurs adversaires faciles» ces dernières années, a expliqué Pacquiao, 42 ans.

«J'ai choisi le meilleur adversaire parce que je veux ajouter une nouvelle ligne à ma légende. Je dois prouver que je ne suis pas encore fini.»Pacquiao, qui durant sa longue carrière s'est imposé à 62 reprises, pour 7 défaites et 2 nuls, se bat pour la première fois depuis sa victoire contre Keith Thurman en juillet 2019.

Il avait alors remporté la ceinture WBA des welters, dont il en été déchu six mois plus tard, faute de l'avoir ensuite défendue. «Cela fait deux ans que je ne suis pas monté sur le ring et c'était bon pour moi d'avoir ce repos», a rétorqué le désormais sénateur philippin, qui après ce lucratif combat, pourrait se lancer dans la course à la présidence l'an prochain.

Tant d'inactivité «a beaucoup aidé mon corps et mon esprit. Cette fois-ci, je suis plus excité que jamais et j'ai l'impression d'être à nouveau jeune», s'est-il réjoui, laissant planer le suspense quant à son avenir sportif, qu'il déterminera «un combat après l'autre».

«Je veux me battre et faire honneur à mon pays. En même temps, je suis aussi là pour me prouver que je peux encore le faire à 42 ans», a lancé Pacquiao, qui se prépare à une lutte acharnée face à un rival invaincu. Errol Spence a remporté ses 27 combats, dont 21 par KO. «J'ai beaucoup d'avantages dans ce combat», a toutefois analysé le Philippin. Et d'énumérer: «Ma vitesse et ma puissance, ainsi que ma stratégie et mon expérience».

(L'essentiel/AFP)