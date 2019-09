Federer encourage Zverev dans un langage fleuri

Ouf. Roger Federer est un humain (presque) comme les autres. À force de passer pour le gendre idéal partout où il va, le recordman de victoires en Grand Chelem donnait presque l'impression de venir d'une autre planète. Bien sous tous rapports, toujours le mot juste et poli, le Suisse de 38 ans n'est pas pour rien le tennisman le plus populaire de la planète. Et ce même s'il a le don d'agacer ceux qui, justement, le trouvent un peu trop parfait.

Mais une vidéo publiée après la fin de la récente Laver Cup à Genève (Suisse) pourrait faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. On y aperçoit Federer en train de suivre Alexander Zverev vers les vestiaires après la perte du 2e set face à Milos Raonic, dimanche, avant que l'Allemand ne se reprenne pour battre le Canadien et offrir au Team Europe une 3e victoire en autant de duels.

Les mots de Federer ont payé

Alors que «Sascha» s'en va retrouver un peu de sérénité et de concentration dans les coulisses de Palexpo, il est suivi comme son ombre par Roger Federer et Rafael Nadal, qui tentent de le réconforter d'avoir lâché un set et de lui insuffler une nouvelle énergie. «Je veux entendre des «let's go» et des «come on» sur chaque putain de point que tu gagnes», lance le Rhénan. «Et chaque point que tu perds, tu le prends comme un putain d'homme». - «Pas un seul visage négatif, ça ne fait rien!», souffle Nadal, avant que Federer ne ponctue: «Pas de je le savais, ah putain, merde».

Voilà qui fait un peu redescendre le n°3 mondial parmi les mortels. Et ça fait du bien. La preuve: Zverev est revenu des vestiaires en conquérant et a remporté son match et donc la série.

