Son visa annulé, Djokovic doit quitter l'Australie

Novak Djokovic a été prié de quitter le territoire australien, comme l'annoncent mercredi les autorités locales, alors que son visa a été annulé, mercredi, à l'aéroport de Melbourne. Le N.1 mondial du tennis, dont le statut vaccinal est inconnu, avait obtenu une dérogation pour pouvoir se rendre à Melbourne en vue d'y disputer le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

«M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie et son visa a donc été annulé. Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie», ont déclaré les douanes. Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu'il a demandé n'autorise pas de dérogation médicale.

Greg Hunt, Australia's health minister, confirms Djokovic has failed to provide 'appropriate standards of proof' to enter the country and that he will be sent home.