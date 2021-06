Ces grands sportifs qui ont souffert de dépression

Tennis, athlétisme, football, cyclisme... Aucun sport n'échappe à la pression mentale et nombreux sont les sportifs qui ont reconnu avoir souffert de dépression pendant leur carrière. En voici quelques exemples:

1. Ian Thorpe (natation)

Le nageur australien Ian Thorpe a révélé en 2016 qu'il luttait contre la dépression depuis son adolescence. Le quintuple champion olympique avait été hospitalisé pour dépression en 2014 après avoir été retrouvé errant et désorienté dans une rue de Sydney.

«Je suis quelqu'un qui a lutté contre les problèmes mentaux depuis son adolescence», a-t-il écrit sur un blog à destination des jeunes en 2016. «Vu de l'extérieur, beaucoup ne pouvaient pas voir ma souffrance ou comprendre le combat parfois quotidien auquel j'étais confronté».

En 2014, plusieurs mois après avoir reçu des soins, il avait fait son coming-out et avait été applaudi par le monde sportif pour avoir fait progresser la lutte contre l'homophobie.

2. Michael Phelps (natation)

Plus grand nageur de l'histoire, l'Américain Michael Phelps a lui aussi reconnu avoir souffert d'épisodes dépressifs. L'Américain, dont la collection de 28 médailles olympiques contient 23 pépites d'or ramassées entre Sydney-2000 et Rio-2016, a été victime de dépression après chacun des JO auxquels il a participé. Après Londres en 2012, il avait passé des jours enfermé dans une chambre, seul, lors de sa plus grave dépression.

«J'ai pu réaliser certaines performances incroyables dans les piscines et je me suis battu en dehors. Il y avait une partie de ma vie que je ne souhaiterais pas connaître», a reconnu le nageur américain.

3. Robert Enke (football)

L'Allemagne a été tout particulièrement choquée par le suicide en 2009 du gardien de but international Robert Enke qui s'était jeté sous un train. En 2014, Andreas Biermann, ancien joueur de deuxième division dans le club de St. Pauli et dépressif chronique, a lui aussi mis fin à ses jours.

4. Andres Iniesta (football)

L'ancien footballeur international espagnol Andres Iniesta a traversé une période dépressive à l'âge de 25 ans, juste après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2009. Cette période coïncide avec le décès par arrêt cardiaque de son ami de l'Espanyol Barcelone Dani Jarque, à qui il dédiera plus tard son but en finale de la Coupe du monde 2010. «Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing, un coup très puissant qui m'a assommé et beaucoup assommé. Je n'étais pas bien du tout», a relaté l'ancien capitaine du Barça dans un documentaire qui lui est consacré, intitulé «Andres Iniesta, le héros inattendu».

5. Paul Gascoigne (football)

Autre cas emblématique, l'ex-footballeur Paul Gascoigne, 54 ans, 57 fois international avec l'équipe d'Angleterre, qu'il a conduite en demi-finale du Mondial-1990, souffre d'alcoolisme et de dépression depuis des années.

6. Tom Dumoulin (cyclisme)

Vainqueur du Giro 2017, le coureur néerlandais Tom Dumoulin est monté deux autres fois sur le podium d'un grand tour (2e du Giro et du Tour de France en 2018). Il a gagné le titre mondial du contre-la-montre en 2017, un an après avoir décroché la médaille d'argent dans cette épreuve aux JO de Rio. Dumoulin avait annoncé le 23 janvier 2021 vouloir "faire une pause". Il a depuis repris la compétition et participera notamment aux Jeux de Tokyo. «Qui sait où ça me mènera? En tous les cas je vais beaucoup parler avec des gens, réfléchir, promener mon chien et chercher à savoir ce que je veux en tant que personne, sur le vélo, et ce que je veux faire de ma vie», avait expliqué le coureur, soulagé par sa décision de faire une pause: «c'est comme si un sac à dos de cent kilos s'était évanoui de mes épaules.»

7. Christophe Dominici (rugby)

La carrière de l'ex-international de rugby Christophe Dominici, décédé en novembre 2020 à 48 ans, a épousé la trajectoire sinueuse de sa vie, du sublime essai face aux All Blacks lors du Mondial-99, jusqu'au désespoir le plus sombre, qui le hantait. Dans un livre en 2007, Dominici était revenu sur cet épisode dépressif consécutif à diverses épreuves personnelles. «J'ai joué deux Coupes du monde avec des élastiques dans le dos et je n'ai jamais gagné. Je les ai enlevés. J'espère que ça me permettra de courir plus vite», espérait-il alors.

(L'essentiel/afp)