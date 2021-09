João Almeida remporte le Tour de Luxembourg

Il était le favori de la semaine et a parfaitement assumé ce statut. À 23 ans, João Almeida remporte le classement final du Skoda-Tour de Luxembourg, dont il avait également remporté la 1re étape mardi au Kirchberg. Il s'est aussi classé 2e mercredi à Eschdorf, dans le contre-la-montre à Dudelange vendredi et lors de la dernière étape à Luxembourg ce samedi, remportée par le Français David Gaudu et que le Luxembourgeois Alex Kirsch a finie 6e.

Maillot jaune pendant deux jours, le Suisse Marc Hirschi termine 2e à 46 secondes, après avoir tenté de renverser Almeida jusqu'au bout de la dernière étape. Mattia Cattaneo, coéquipier du Portugais chez Deceuninck Quick-Step et vainqueur du chrono de vendredi, termine 3e. Le premier Luxembourgeois, Tom Wirtgen, a fini la semaine à la 47e place (à 18'58"), juste devant son frère Luc.

Après une édition 2020 marquée par des problèmes de sécurité, la course n'a connu aucun accroc cette année, en plus de proposer un niveau d'une densité qui n'avait plus été vue au Grand-Duché depuis des années

And the 81st edition of the SkodaTour Luxembourg is over! David Gaudu wins the last stage.



????David Gaudu (Groupama)

????Joao Almeida (Deceuninck)

????Pierre Latour (Total Energies)#skodatour #luxembourg #letsmakeithappen #uciproseries #SkodaTourLuxembourg pic.twitter.com/60jUT0bBok — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 18, 2021

