Rafael Nadal a dit oui à sa «Xisca» de toujours

Bague de match! Un mois après sa fabuleuse victoire à l'US Open, Rafael Nadal a remporté ce samedi certainement le match le plus beau et le plus émouvant de sa vie. Le joueur espagnol a dit oui, ou plutôt «sí», pour le meilleur et pour le pire, à Maria Francisca«Xisca» Perello, qu'il aime depuis 14 ans..

Le No 2 mondial et sa tendre moitié se sont témoigné leur flamme devant du beau monde. C'est à Majorque, dans leur île d'origine où leur idylle avait commencé, qu'il lui a passé la bague au doigt. Parmi leurs invités, on trouvait évidemment quelques grands noms du tennis espagnol, ainsi que l'ancien roi Juan Carlos.

Discretion was at a premium but photographs are beginning to emerge from Rafael Nadal's wedding to his partner of 14 years, Xisca Perello, at a Spanish fortress ??https://t.co/KINOVABKWP– news.com.au (@newscomauHQ) October 19, 2019

Pour l'occasion, «Rafa» avait réservé La Fortaleza, une forteresse chic où quelque 350 invités étaient attendus. Le tennisman et son épouse ayant demandé à leurs convives la plus grande discrétion - il a même prononcé l'interdiction des téléphones portables à sa soirée -, aucune image ne devait en principe paraître sur les réseaux sociaux. Mais les photographes ont pu voir quelques-uns de ces invités se diriger vers le lieu des festivités...

? Los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía asisten a la boda del tenista Rafael Nadal con Mery Perelló pic.twitter.com/yiiR19FYvQ– EFE Deportes (@EFEdeportes) 19 octobre 2019

Le plus célèbre de tous était sans doute l'ancien roi Juan Carlos 1er, 81 ans. Grand amateur de sport et fervent supporter de Rafael Nadal, l'ancien monarque - qui a abdiqué en 2014 en faveur de son fils Felipe - et la reine Sofia ont répondu à l'invitation. Un couple royal pour le mariage du roi de la terre battue, en somme.

Rafael Nadal a aussi pris soin d'inviter ses amis et compatriotes avec lesquels il a tout gagné. Son entraîneur Carlos Moya, Marc Lopez (son partenaire avec lequel il a terminé en or aux JO 2016), Juan Monaco, David Ferrer, Feliciano Lopez, Fernando Verdasco Tous ont répondu présents pour célébrer l'union du «Taureau de Manacor» et de Xisca.

(L'essentiel/C.Ma.)