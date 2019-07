Francfort aurait fait une offre à Franck Ribéry

Depuis l'annonce de son départ du Bayern Munich, Franck Ribéry a reçu de nombreuses offres. Certaines très exotiques, mais d'autres beaucoup plus intéressantes. L'AS Monaco, club phare du championnat de France, s'est ainsi penchée sur le dossier. Mais l'affaire n'a pas pu être conclue.

Il y a quelques jours, la rumeur Liverpool avait aussi commencé à enfler, le joueur de 36 ans plaisant beaucoup à l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp. Il semble néanmoins peu probable que l'ex-international français rejoigne le champion d'Europe en titre.

Selon le média allemand Bild, il n’est pas exclu que le joueur reste finalement en Bundesliga. L’Eintracht Francfort souhaiterait le recruter et lui aurait fait une offre. Un contrat d'un an renouvelable attendrait Franck Ribéry, à Francfort. Plusieurs clubs du Qatar et d’Arabie saoudite, Arsenal ou encore la Fiorentina seraient également sur les rangs.