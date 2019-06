La France affrontera les États-​​Unis en quarts

Le blockbuster est programmé vendredi en prime-time (21h00/19h00 GMT). L'affiche tant attendue était aussi la plus redoutée pour les Bleues, au bord du précipice dimanche en 8e de finale au Havre face au Brésil (2-1 en prolongation). Il faudra hausser le niveau de jeu et d'exigence vendredi pour faire face à l'ogre américain, impressionnant au premier tour mais pénible vainqueur de l'Espagne lundi soir (2-1) à Reims.

Quoi qu'en disent les Françaises, une rencontre face à la «Roja» aurait été largement plus à leur portée que face à «Team USA», véritable rouleau compresseur en début de tournoi avec des cartons contre la Thaïlande (13-0), le Chili (3-0) et la plus relevée équipe de Suède (2-0), soit un crédit de 18 buts marqués et aucun encaissé.

À chaque fois battues

À l'inverse, les Espagnoles n'avaient engrangé qu'un seul succès contre l'Afrique du sud (3-1) et s'étaient montrées incapables ensuite de marquer contre l'Allemagne (0-1) et la Chine (0-0). Lundi, elles ont néanmoins tenu tête aux États-Unis, ne cédant que sur deux penalties, ce qui pourra donner des idées aux Bleues.

Vendredi, les États-Unis débarqueront à Paris avec une confiance un peu écornée, mais avec un palmarès bien rempli (3 Coupes du monde, 4 titres olympiques) et un historique favorable face aux Françaises, à chaque fois battues dans les grands rendez-vous internationaux.

«Il faudra être à 100%»

Avec les États-Unis au tour suivant, elles sont tombées sur un gros poisson et il faudra être à 100% vendredi, alors que la météo s'annonce caniculaire. Mais dans les couloirs du stade Océane, les joueuses semblaient toutes avoir accordé leurs violons: non, les Américaines ne font pas peur.

«Si on veut être championnes du monde, il faudra aller chercher toutes les équipes. C'est une phrase bateau mais à nous de faire notre chemin et d'aller chercher ces victoires», a récité la gardienne Sarah Bouhaddi. Les Bleues ont quatre jours pour se régénérer et se persuader qu'une victoire est possible.

(L'essentiel/afp)