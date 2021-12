À cause du Covid, ils rappellent un joueur retraité

Si Jaylen Brown et Jayson Tatum ont permis aux Boston Celtics de battre Cleveland mercredi (111-101), c’est le retour de leur nouveau coéquipier de 40 ans, l’arrière Joe Johnson, qui leur a volé la vedette.

Les Celtics comptant sept joueurs concernés par les protocoles Covid-19 ils ont fait appel à Johnson, un vétéran avec 17 saisons dans la ligue et qui n’y avait pas évolué depuis 2018, ainsi qu’à l’ailier C.J. Miles, en NBA durant 15 ans, pour compléter leur effectif avec la signature de contrats de dix jours.

Johnson et Miles ont passé chacun deux minutes sur le parquet, avec deux points inscrits pour le premier.

Free agent guard Joe Johnson is signing a 10-day deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. Johnson is returning to the franchise that drafted him 20 years ago and is expected to play tonight vs. Cleveland.