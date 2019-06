Xavier-​​Robert François, la nouvelle arme

Trois victoires en trois matches. Le bilan en équipe du Luxembourg de Xavier-Robert François est impeccable. Le natif d'Arlon a ainsi contribué aux victoires face à l'Islande (67-97), à Malte (79-94) et Chypre (91-95 ap) aux JPEE. Avant la grande finale face au Monténégro samedi.

Pour ce grand gaillard de 2,03 m, l'intégration a été express. A peine trois matches sous couleurs grand-ducales et il apporte déjà de nouvelles solutions à l'entraîneur Ken Diederich par ses écrans, ses rebonds, sa présence dans la raquette et sa sérénité.

Il faut dire qu'à seulement 24 ans, il a déjà bien roulé sa bosse et développé des qualités de caméléon. «J'ai grandi en Belgique et à 14 ans je suis allé au centre de formation de la Fédération wallonne à Namur, ensuite je suis parti trois ans en espoirs proA à Strasbourg. J'ai signé mon premier contrat pro en 2015 aux Kangoeroes Willebroek en Belgique. Puis j'ai signé pour deux ans à Mons Hainaut à partir de 2017», raconte le pivot qui a une grand-mère luxembourgeoise et vit au Grand-Duché depuis huit ans même s'il a pas mal bougé au gré de ses contrats. Sa compagne la basketteuse américaine Victoria McIntyre évoluait elle dernièrement à Wiltz.

Les études plutôt que le basket pro

Pourtant en pleine saison 2018-2019, Xavier-Robert François a décidé de prendre un tournant dans sa vie et sa carrière. «Je m'y retrouvais pas dans le basket professionnel. J'ai décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. Je veux aller dans une autre direction, faire des études l'année prochaine et continuer à jouer au basket à côté», assure le futur joueur de Walferdange en N2.

Quelques entraînements à Wiltz, Etzella et surtout une belle rencontre avec Ken Diederich plus tard et le voilà à batailler sous le maillot luxembourgeois. «Je débarque mais je connaissais déjà plusieurs des gars pour avoir joué contre eux chez les jeunes comme Bobby Melcher, Yann Wolff, Kevin Moura... Ce sont des bons gars donc cela s'est vite bien passé», raconte le nouveau venu ravi de ce nouveau défi et «de pouvoir apporter à cette équipe». Et à voir leur complicité sur le parquet, cela promet.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 26 27 23 76

2 CYP 21 25 16 62

3 ISL 19 13 22 54

4 MON 14 13 20 47

5 MNE 14 6 14 34

6 LIE 9 5 6 20

7 MLT 6 12 9 27

8 AND 3 4 11 18

9 SMR 1 4 6 11

(Nicolas Martin/L'essentiel)