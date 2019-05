Nageurs et athlètes ne sont pas vraiment choyés

Pour les 140 athlètes du Luxembourg, leurs entraîneurs, les membres des fédérations et les nombreux bénévoles, cette 18e édition des Jeux des Petits États d'Europe n'est pas dénuée de défi, et pour cause, car contrairement aux éditions précédentes, les compétitions ne se déroulent pas dans un lieu central.

En effet, les sites sont disséminés à travers le Monténégro, pays aux 623 000 habitants se situant au bord de l'Adriatique. Chaque jour, une partie des sportifs doit donc emprunter les transports pour se rendre à l'entraînement ou sur les lieux de compétition. Étant donné que l'état des routes au Monténégro ne permet souvent pas des vitesses élevées, il faut prévoir environ une heure pour parcourir une distance de 50 kilomètres.

Source: Montenegro 2019

Le problème est moindre pour les tireurs sportifs, les joueurs de tennis, de volley-ball, de beach-volley, de boule et de pétanque. Ces derniers n'ont qu'un pas à faire pour rejoindre la compétition dans la ville portuaire de Budva (zone A sur la carte) où se trouve non seulement l'hôtel qui héberge tous les athlètes, mais également le centre du comité national, ainsi que le centre de presse. Les nageurs, qui représentent le plus grand nombre de sportifs avec les athlètes figurent parmi les plus lésés, leur site de compétition se trouvant dans la capitale Podgorica (zone D), à près de 90 kilomètres de Budva. Durée du trajet: plus d'une heure et demie. Les autres sites se trouvent à Bar (zone B), à Tivat (zone C) et à Centinje, à l'intérieur des terres (zone E).

Lors de la présentation de «ses» athlètes, le chef de la délégation luxembourgeoise, Alwin de Prins, a fait mention des difficultés rencontrées: «Par endroits, l'infrastructure du Monténégro est en excellent état, à d'autres elle est inexistante», a t-il déclaré. Les Jeux démarrent ce mardi 28 mai et durent une semaine.

Source: Google Maps

Tableau des médailles JPEE 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)