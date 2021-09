Le Bayern atomise Bochum 7-​​0 et s'installe en tête

Samedi 18 septembre

Le Bayern a provisoirement pris la tête de la Bundesliga samedi en surclassant 7-0 ( 4-0 à la mi-temps) à domicile le promu Bochum, courageux mais balayé comme une équipe de juniors. Kimmich a réussi un doublé pour Munich. Sané, Gnabry, Lampropoulos contre son camp, Lewandowski et Choupo-Moting ont marqué les autres buts. Wolfsburg, à un point, peut reprendre le commandement dimanche en recevant Francfort (19h30).

Vendredi 17 septembre

Le Racing club de Strasbourg a largement battu le FC Metz 3-0, vendredi soir lors de la 6e journée de Ligue 1, dans un stade de la Meinau en fusion. Un pénalty incontestable, suite à une sortie ratée d'Alexandre Oukidja sur Dimitri Liénard, est transformé par Ajorque dès la 6e minute de jeu. La suite, c'est un doublé de Diallo (26e, 40e) - face à son ancien club - pour plier le derby face à une défense lorraine aux abois en première période. En seconde mi-temps, Metz a poussé un peu, mais s'est montré incapable de sauver l'honneur.

Ce succès permet à Strasbourg de grimper provisoirement à la 10e place du classement. Quant aux Grenats, ils aggravent leur différence de buts et perdent une place. Ils sont désormais avant-derniers de la Ligue 1.

⚽️ 40' MAIS QUEL ENCHAINEMENT !! Ludovic #Ajorque et Habib Diallo régalent !!! ET le doublé pour Habib Diallo ! 3-0 pour le Racing !#RCSAFCM (3-0) pic.twitter.com/LgdjoBpIDi — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 17, 2021

Newcastle et Leeds ont fait match nul 1-1 dans un match entre mal classés, en 5e journée de Premier League. Raphinha a ouvert le score pour Leeds (13e), Saint-Maximin a égalisé pour Newcastle (44e).

Le Torino s'est imposé 0-1 sur la pelouse de Sassuolo, en 4e journée de Série A, grâce à un but de Pjaca à la 83e. Ce succès permet au Torino de remonter en 8e position, Sassuolo est 11e.

Le Hertha Berlin a dominé la lanterne rouge Greuther Fürth 2-1 en cinquième journée de Bundesliga. Avec ce succès, le club de la capitale bondit de 7 places au classement et se retrouve 9e.

Mercredi 15 septembre

Manchester City et Leipzig ont assuré le show

Quel match! Manchester City et Leipzig ont offert mercredi soir la rencontre la plus spectaculaire de cette première journée de Ligue des champions, qui a tourné à l’avantage des finalistes de la dernière édition. Les hommes de Guardiola ont finalement dominé les Allemands 6-3! Dans ce même groupe A, le PSG avec Messi et Neymar mais privé de Mbappé sorti sur blessure, n’a pas réussi à battre Bruges (1-1).

Mercredi soir, Porto a également ramené un bon point de l’Atletico Madrid (0-0) dans le groupe B. De son côté, Liverpool a dominé l'AC Milan 3-2. Du côté du groupe D, le choc entre l’Inter Milan et le Real Madrid a tourné à l’avantage des Espagnols qui l’ont emporté 0-1 grâce à un but de Rodrygo en toute fin de rencontre.

On notera aussi, dans le groupe C, le carton de l'Ajax qui est allé l'emporter 1-5 sur la pelouse du Sporting Portugal, avec notamment un quadruplé de Sebastian Haller.

Séba Thill et le Sheriff Tiraspol réussissent leurs débuts

Pour le premier match de Champions League de son histoire, le Sheriff Tiraspol de Sébastien Thill (qui a disputé tout le match) s'est imposé face au Shakhtar Donetsk à domicile (2-0). Deux buts de Traoré (16e) et Yansane (62e) ont suffi au bonheur du club moldave, qui se déplacera à Madrid le 28 septembre.

Mardi 14 septembre

Ronaldo buteur avec United, mais défait face à Berne

Toujours aussi efficace, Cristiano Ronaldo a marqué dès son retour en Ligue des champions avec Manchester United, mais n'a pu empêcher les Red Devils de céder mardi face à Berne (2-1), qui a créé l'exploit en ouverture de la phase de groupes.

Lancé par Bruno Fernandes vers son 135e but en C1, pour sa 177e apparition dans la compétition reine, la superstar portugaise démarre en fanfare sous le maillot mancunien, douze ans après son premier passage (2003-2009).

Le réalisme de «CR7», déjà double buteur en championnat samedi face à Newcastle (4-1), n'a pourtant pas suffi à dominer des Young Boys remuants, compacts, et en supériorité numérique, à partir de l'expulsion de Wan-Bissaka (35e).

Les champions de Suisse ont recollé au score sur une reprise de Ngamaleu (66e), puis pris l'avantage dans les arrêts de jeu grâce à Siebatcheu (90e+5), célébrant leur retour en Ligue des champions par une superbe performance.

«Lewy» et le Bayern surclassent encore le Barça, un an après le 8-2

Un an après le terrible 8-2 infligé aux Catalans en quart de finale de la dernière édition, le Bayern Munich a réaffirmé sa supériorité sur le FC Barcelone, en manque de repères 3-0 mardi, au Camp Nou, lors de la première journée de Ligue des champions.

Pour leur première depuis plus de quinze ans en Ligue des champions sans Lionel Messi, les Catalans ont souffert de son absence et un fossé les sépare du géant allemand, qui s'est imposé en se basant sur ses indétrônables amiraux Thomas Müller (34e) et Robert Lewandowski (56e, 85e).

«Ce sera un souvenir à prendre en compte», avouait Ronald Koeman, lundi, au sujet du spectre du 8-2 qui hante encore les mémoires catalanes. Et le technicien néerlandais, malgré une équipe en pleine transition, a pu mesurer ce qui sépare encore sa jeune formation des Bavarois.

la Juventus lance sa saison à Malmö

La Juventus, à l'arrêt en championnat avec un seul point en trois matches, a profité du retour de la Ligue des champions pour lancer sa saison avec une victoire autoritaire à Malmö (3-0) mardi en Suède.

Les internationaux sud-américains, laissés au repos samedi à Naples (1-2) après leur retour tardif en Europe, ont donné le tempo: centre du Colombien Juan Cuadrado pour la tête plongeante du Brésilien Alex Sandro pour le 1-0 (23e) puis penalty de l'Argentin Paulo Dybala pour le 2-0 (45e).

Dimanche 12 septembre

L'AC Milan a poursuivi dimanche son sans-faute en Serie A avec une troisième victoire en trois matches contre la Lazio Rome (2-0), ponctuée d'un but de Zlatan Ibrahimovic, de retour après quatre mois loin des terrains. À trois jours de retrouver la prestigieuse Ligue des champions, après sept ans d'absence, sur le terrain de Liverpool, Milan a parfaitement maîtrisé son premier choc en championnat.

«Ibra» sur le banc au coup d'envoi, c'est Rafael Leao qui a montré la voie en ouvrant la marque avec sang-froid, d'une frappe au ras du poteau après un échange avec Ante Rebic (45e).

Avec un succès maîtrisé à Leeds (3-0), réduit à dix à l'heure de jeu, Liverpool a rejoint Manchester United et Chelsea en tête de la Premier League, dimanche, lors de la 4e journée. Avec 10 points et une différence de buts de +8, les Reds sont à égalité parfaite avec leurs rivaux, un total que peut espérer égaler aussi leur voisin Everton qui reçoit Burnley, lundi soir.

Francfort, cinquième de la dernière Bundesliga et engagé en Ligue Europa, a concédé à domicile un nul 1-1 contre Stuttgart, dimanche, et stagne à la 14e place après quatre journées. L'Eintracht, qui ne compte toujours aucune victoire, avait pourtant cru lancer sa saison avec un but tardif de son attaquant vedette Filip Kostic (79e).

Mais Stuttgart, désormais 10e avec 4 points, n'a jamais baissé les bras - malgré son infériorité numérique suite à l'exclusion de Waldemar Anton (82e) - et a égalisé par Omar Marmoush à la 88e minute.

Troyes est allé surprendre Metz à Saint-Symphorien (2-0), grâce à des buts splendides du Luxembourgeois Gerson Rodrigues (49e) et de Xavier Chavalerin (84e), dimanche en Ligue 1. Les Mosellans n'ont toujours pas gagné un match cette saison.

Toujours invaincu, Angers a obtenu un nul heureux à Brest (1-1) pour rester deuxième du championnat derrière Paris et devant Marseille, talonné par Lens (4e), qui a relégué Bordeaux à la dernière place avec un succès in extremis (3-2). Dans la soirée, Lyon a surclassé Strasbourg qui n'a sauvé l'honneur qu'en toute fin de match sur penalty (3-1). Boateng et Shaqiri ont effectué leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs.

L’Inter Milan, champion en titre, a abandonné dimanche ses premiers points de la saison sur le terrain de la Sampdoria (2-2) à trois jours de ses débuts en Ligue des champions face au Real Madrid. Les Nerazzurri ont pourtant mené à deux reprises, grâce à un superbe coup franc du gaucher Federico Dimarco (18e) puis une volée de Lautaro Martinez après une belle incursion de Nicolo Barella (44e).

Mais la Samp a su revenir dans un match ouvert, d’abord grâce à Maya Yoshida, bien aidé par une déviation d’Edin Dzeko (32e), puis grâce à une autre belle volée du gauche de Tommaso Augello en lucarne (47e).

| FINITA#SampdoriaInter termina dopo 97' con il risultato di 2️⃣-2️⃣, dopo un match intenso



⚫#FORZAINTER⚫ pic.twitter.com/IcFHcelTg1 — Inter ???????? (@Inter) September 12, 2021

Pour le grand retour d'Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético Madrid, c'est un autre Français qui a brillé: à la 90e+9, Thomas Lemar a arraché la victoire 2-1 pour les Colchoneros sur le terrain de l'Espanyol Barcelone, dimanche, pour la 4e journée de Liga.

Avec «Grizi», l'Atlético pensait avoir fait revenir son héros, mais au bout du bout, c'est Lemar, entré après la pause, qui a conclu le joli travail de Yannick Carrasco pour décrocher les trois points après le premier but catalan de Raul de Tomas (40e) et l'égalisation tardive de Yannick Carrasco (79e). Un résultat inespéré au vu de la tournure du match

Samedi 11 septembre

L'OM confirme son bon début de saison

Dans l'affiche de la journée en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a obtenu un succès probant sur la pelouse de l'AS Monaco (0-2) grâce au doublé de l'attaquant sénégalais Bamba Dieng. Une victoire qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de monter sur le podium du championnat de France, avec dix points et un match en retard, derrière Angers (également 10 points) et le PSG (15 points).

La Juve battue par Naples

Pendant que son ex-buteur vedette Cristiano Ronaldo a brillé avec son nouveau club, les Bianconeri ont été logiquement battus samedi à Naples (1-2), restant avec un seul point en poche après trois journées de Serie A. Offensivement peu dangereux en l'absence de Federico Chiesa et Paulo Dybala, les Turinois ont aussi affiché une inquiétante fragilité défensive, loin des standards de la première Juve de Massimiliano Allegri (2014-2019) qui régnait sur le football italien. Les deux buts encaissés en seconde période en sont la parfaite illustration.

Sur le premier, le gardien Wojciech Szczesny a relâché un ballon brûlant dont a profité Matteo Politano pour égaliser (57e). Sur le but décisif, à cinq minutes de la fin, le manque de sérénité global des Bianconeri s'est traduit par un geste défensif approximatif de Moise Kean, qui a mis en difficulté son gardien et finalement offert le ballon à Kalidou Koulibaly en embuscade (85e).

Le Bayern impitoyable avec Leipzig

Le Bayern, champion en titre, est allé corriger samedi le vice-champion Leipzig 4-1 pour prendre la deuxième place de la Bundesliga à deux points du leader Wolfsburg, seule équipe à quatre victoires en quatre journées. Lewandowski a marqué son sixième but en quatre rencontres. Les autres buts du Bayern ont été marqués par Jamal Musiala (47e), Leroy Sané (54e) et Eric-Maxim Choupo-Moting (90e+2).

Le Paris Saint-Germain a tranquillement prolongé son départ canon en Ligue 1 avec une cinquième victoire en autant de journées, contre Clermont (4-0), samedi, et parfaitement préparé son entrée en Ligue des champions programmée mercredi.

L'absence des Sud-Américains n'a pas entravé la course du leader, qui a infligé à Clermont la toute première défaite de son histoire en L1, grâce à un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e), un but très réconciliateur de Kylian Mbappé (55e) et une tête d'Idrissa Gana Gueye (65e).

5️⃣ matches

5️⃣ victoires



Un très beau succès pour continuer sur notre dynamique en championnat



#AllezParis pic.twitter.com/lyoD2DsxkJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

Dortmund et Haaland spectaculaires vainqueurs

Mené trois fois au score, Dortmund a fini par s'imposer dans un match spectaculaire face au Bayer Leverkusen (3-4). Haaland, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a encore été déterminant pour le Borussia. Une victoire qui permet à la troupe de Marco Rose de prendre provisoirement la 2e place du classement.

Leaders de Premier League, les Spurs ont vécu une grosse désillusion en s'inclinant nettement sur la pelouse de la modeste équipe de Crystal Palace, qui l'a emporté 3-0. Réduit à 10 peu avant l'heure de jeu avec l'exclusion, pour deux avertissements, de Tanganga, Tottenham s'est écroulé en fin de match, encaissant un pénalty de Zaha (76e) et un doublé d'Edouard (84e, 90e+3).

Toujours leader avec un match joué en plus que tout le monde, Tottenham, neuf points sur les trois premiers matchs, devrait redescendre de son piédestal quand les autres auront joué. Crystal Palace grimpe à la 11e place.

Vendredi 10 septembre

Lille a été logiquement battu (2-1) vendredi à Lorient pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, à quatre jours de son entrée en lice en Ligue des champions face à Wolfsburg.

Les Merlus l'ont emporté avec des buts d'Armand Laurienté (7e), oublié par la défense lilloise à l'issue d'un contre, puis de Terem Moffi (87e). Le Losc avait égalisé entretemps par Burak Yilmaz sur penalty (25e).

Dimanche 29 août

Le Paris SG s'est imposé 2-0 à Reims dimanche avec un doublé du Français Kylian Mbappé (15e, 63e), titulaire malgré ses envies de départ, une rencontre marquée par les premières minutes de Lionel Messi en Ligue 1.

L'Argentin aux six Ballons d'or, dont l'arrivée en France a été officialisée le 10 août, a foulé la pelouse du stade Auguste-Delaune à la 66e minute sous les applaudissements nourris du public, en remplacement du Brésilien Neymar dont c'était le premier match officiel cette saison.

Naples, en l'absence de Victor Osimhen, suspendu, s'en est remis à un coup de tête salvateur d'Andrea Petagna pour arracher les trois points en fin de match sur la pelouse du Genoa (2-1), dimanche lors de la deuxième journée de Serie A.

Le puissant Petagna a offert les trois points au Napoli (84e), deux minutes seulement après avoir été lancé par Luciano Spalletti dans un match jusqu'ici compliqué pour les visiteurs.

Naples, malgré l'absence d'Osimhen, suspendu deux matches après son exclusion lors de la journée inaugurale, avait pourtant plutôt géré tranquillement les 45 premières minutes. Et logiquement trouvé la faille juste avant la pause sur une frappe enveloppée de l'Espagnol Fabian Ruiz (39e). Mais le Genoa est revenu autrement plus mordant au retour des vestiaires.

Sans sa recrue-star Cristiano Ronaldo, Manchester United a souffert à Wolverhampton mais a fini par s'imposer (1-0) dimanche pour le compte de la 3e journée du Championnat d'Angleterre, qui a vu Tottenham conserver sa place de leader.

Deux jours après l'annonce du retour de Ronaldo sous le maillot d'United, son club de 2003 à 2009, les «Red Devils» ont montré qu'ils avaient grand besoin des buts de leur attaquant portugais pour viser haut.

Il leur a fallu attendre la 80e minute pour prendre l'avantage face aux «Wolves» grâce à Mason Greenwood, sur une passe de l'international français Raphaël Varane, qui faisait ses grands débuts en Premier League après dix années passées au Real Madrid.

Le FC Barcelone a dominé Getafe 2-1 dimanche pour la 3e journée de Liga, et revient en tête du classement à hauteur du Real Madrid, court vainqueur du Betis Séville 1-0 samedi.

Les Catalans ont ouvert le score dès la 2e minute grâce à un but express de Sergi Roberto à la reprise d'un centre de Jordi Alba, puis Getafe a égalisé sur une jolie combinaison conclue par Sandro (19e), avant le but de la victoire de Memphis Depay (30e) pour le Barça.

Tottenham a signé sa troisième victoire en autant de matches disputés dans le Championnat d'Angleterre, sur le même score de 1-0, dimanche contre Watford, ce qui lui permet d'occuper seul le fauteuil de leader. La formation de Nuno Espirito Santo n'a toujours pas encaissé de but en Premier League cette saison.

Elle a ouvert le score de façon plutôt chanceuse en toute fin de première période, sur un coup franc excentré à gauche de Heung-Min Son, dont la trajectoire rentrante a surpris le gardien Daniel Bachmann (42e). Le Sud-Coréen avait déjà été l'auteur du but décisif il y a quinze jours contre Manchester City (1-0).

Comme face à Lyon, le Clermont Foot a comblé un retard de deux buts pour obtenir un résultat nul face à Metz (2-2) et conserver son invincibilité en Ligue 1 dimanche. Les Auvergnats restent dans le haut du tableau (3e, 8 points), tandis que Metz (15e) poursuit son surplace avec un troisième nul en quatre journées.

Ibrahima Niane a trouvé la faille d'un contre-pied parfait sur pénalty pour ouvrir la marque (10e) et lancer idéalement les Lorrains. Ces derniers ont ensuite profité d'un centre contré de Gueye pour doubler la marque (29e). Malgré tout, Clermont est revenu dans la partie, sous l'impulsion du Kosovar Elbasan Rashani. Son centre a trouvé la tête de Mohamed Bayo mais le ballon, après avoir rebondi sur le poteau, est entré dans le but d’Alexandre Oukidja grâce à la jambe de Sikou Niakaté (35e).

Après la pause, la tête de Bayo, encore elle, a permis à Rashani d'égaliser (58e). Le Kosovar, recruté cet été et titularisé pour la première fois cette saison après son doublé à Lyon (3-3), a poussé le ballon au fond des filets en devançant la sortie d'Oukidja.

#CF63FCM [ ℂ???????????????????? ???????????????????? ]



???? Face au @ClermontFoot ce dimanche après-midi, les Grenats ont concédé le match nul (2-2).



Le compte rendu de la rencontre — Fc Metz ☨ (@FCMetz) August 29, 2021

L'AS Monaco du capitaine Wissam Ben Yedder, très mal embarquée en Ligue 1, s'est offert une première victoire cette saison en championnat sur le terrain de Troyes (2-1), promu accrocheur. Un doublé du jeune milieu Sofiane Diop (40e et 58e) a redonné des couleurs aux Monégasques, quatre jours après leur élimination en barrage retour de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk sur un but contre son camp en prolongations de Ruben Aguilar, de nouveau auteur d'un «csc» dimanche (51e, 1-1).

Comme Monaco, Strasbourg s'est donné de l'air avec un premier succès contre Brest (3-1). Clermont a effacé les deux buts d'avance de Metz (2-2), Lens s'est arraché pour rattraper Lorient (2-2) et Angers s'est hissé tout en haut de la L1 en domptant Rennes (2-0)! Le SCO est aux anges avec dix points, un de moins que le leader parisien en attendant le dernier match du jour.

Samedi 28 août

L'après-Cristiano Ronaldo a commencé de la plus mauvaise des façons pour la Juventus Turin, battue à domicile samedi par l'étonnant promu Empoli (0-1), et qui ne compte qu'un point après les deux premières journées de Serie A.

Volontaire mais confuse dans ses intentions, la Juve a été bousculée par un Empoli sans complexes. Et, comme un clin d'œil au grand absent Ronaldo, parti vers Manchester United vendredi, le buteur toscan du soir (Leonardo Mancuso, 21e) porte le n°7, le numéro fétiche de la star portugaise.

L'Olympique de Marseille a enregistré sa seconde victoire de la saison en Ligue 1, samedi à domicile contre Saint-Étienne (3-1), un succès survenu après le nul 2-2 contre Bordeaux et les incidents de la semaine passée à Nice.

Mattéo Guendouzi (23e) et Gerson (51e) ont marqué leurs premiers buts sous le maillot de l'OM, avant celui du 3-1 inscrit par le Turc Cengiz Ünder (68e), autre recrue estivale. Timothée Kolodziejczak avait égalisé sur corner (32e).

À 11 contre 10 pendant 45 minutes, Liverpool n'a pas pu venir à bout de Chelsea (1-1) samedi lors de la 3e journée du championnat d'Angleterre. Havertz a ouvert le score pour les Blues dès la 22e et il a fallu un penalty pour que Liverpool égalise, grâce à Mohamed Salah (1-1, 45e+5).

Le Bayern Munich suit le rythme: mis sous pression après les victoires du Bayer Leverkusen et de Fribourg, le «Rekordmeister» s'est replacé en tête du championnat d'Allemagne en étrillant 5-0 le Hertha Berlin samedi lors de la troisième journée, avec un triplé de Robert Lewandowski.

Le départ de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur en Italie la saison dernière, a donné des ailes à Ciro Immobile: l'attaquant italien a frappé trois fois pour lancer la Lazio vers un large succès sur La Spezia (6-1), samedi au Stadio Olimpico.

Le Progrès Niederkorn a dominé la Jeunesse (2-1), grâce à des buts de Luisi et Muratovic, lors de la 4e journée de BGL Ligue. Les joueurs de Stéphane Léoni s'emparent du même coup de la place de leader du championnat. Dudelange a en effet été accroché sur sa pelouse par Hostert (2-2) dans une rencontre au scénario fou, trois buts ayant été inscrits dans les dix dernières minutes de la partie. Habbas a ouvert le score pour Hostert (41e), avant une première égalisation du F91 signée Van den Kerkhof sur penalty (82e). Yala-Lusala a doublé la mise pour les visiteurs (1-2, 84e) puis Van den Kerkhof a signé un doublé pour permettre à Dudelange d'arracher le match nul. De son côté, le Racing Luxembourg s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Wiltz, grâce notamment à un doublé de Yann Mabella. Enfin, le Swift a enfoncé un peu plus Ettelbruck (5-2), avec un doublé de Maxime Electeur, et grimpe à la deuxième place du classement, à égalité avec le Racing Luxembourg (9 points).

Le Nice de Christophe Galtier a écrasé Bordeaux (4-0), ce samedi, et confirmé qu'il sera un prétendant au titre cette saison en Ligue 1. Kluivert (7e), Gouiri (33e, 42e s.p.), Thuram (85e) ont signé le large succès des Aiglons, qui remontent provisoirement à la deuxième place du classement, à deux points du Paris Saint-Germain.

Le Bayer Leverkusen et Fribourg, victorieux d'Augsbourg (4-1) et Stuttgart (3-2) samedi pour la troisième journée de Bundesliga, ont pris provisoirement la tête du championnat, un duo que le Bayern Munich pourrait rejoindre en fin de journée en cas de victoire face au Hertha Berlin. Avec sept points, les deux équipes devancent d'une longueur un quatuor d'équipes à six points: Dortmund, Cologne, Mayence et Wolfsburg.

Un doublé de Torres et des buts de Gundogan, Gabriel Jesus et Rodri ont permis à Manchester City d'écraser Arsenal, ce samedi après-midi. La victoire des Citizens a été facilitée par l'expulsion précoce (25e) de Xhaka chez les Gunners.

Vendredi 27 août

L'Olympique Lyonnais a remporté sa première victoire de la saison en Ligue 1 vendredi soir à Nantes (1-0) en match d'ouverture de la 4e journée.

Accrochés à domicile par Brest (1-1) et Clermont (3-3) et dominés à Angers (3-0), les Lyonnais l'ont emporté grâce à un but de Moussa Dembélé (35e) à la conclusion d'une action de classe du Brésilien Lucas Paqueta. Lyon, qui a terminé à dix après l'exclusion de Damien Da Silva (78e), bondit provisoirement de la 16e à la 6e place avec 5 points, tandis que Nantes rétrograde de la 9e à la 10e place avec 4 points.

L'Inter Milan, après ses débuts flamboyants contre le Genoa (4-0), a été bousculé lors de son premier déplacement, vendredi chez l'Hellas Vérone, mais a pu compter sur un doublé de sa recrue argentine Joaquin Correa pour faire la différence en fin de match (3-1).

Arrivé seulement jeudi à l'Inter en provenance de la Lazio Rome, pour suivre son entraîneur Simone Inzaghi ayant fait le même trajet au début de l'été, le «Tucu» est entré à un quart d'heure de la fin pour offrir les trois points aux Nerazzurri. D'un coup de tête autoritaire (83e) puis d'une frappe précise du gauche (90+4e), Correa a réussi des débuts parfaits sous le maillot nerazzurro.

Mercredi 25 août

Le Bayern Munich a écrasé 12-0 un club de cinquième division, Bremer, mercredi au premier tour de la Coupe d'Allemagne, avec notamment un quadruplé d'Eric Maxim Choupo-Moting. Avec une équipe légèrement remaniée, les stars Robert Lewandowski, Manuel Neuer ou encore Leon Goretzka n'étant pas du voyage, le Bayern s'est très rapidement mis à l'abri, avec cinq buts d'avance à la mi-temps.

Réduit à 10 à la 77e minute alors que le score était de 8-0, le club du nord de l'Allemagne a encaissé quatre buts supplémentaires (Cuisance, Choupo-Moting, Sarr et Tolisso).

La Ligue de football professionnel a imposé mercredi à l'OGC Nice de disputer à huis clos sa rencontre de L1 contre Bordeaux samedi, dans l'attente d'instruire le dossier relatif aux incidents ayant émaillé dimanche la rencontre Nice-Marseille, selon les décisions de la Commission de discipline.

Le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, a lui été suspendu «de toutes fonctions officielles» à titre conservatoire, après avoir frappé un supporter descendu sur la pelouse. La Commission de discipline a par ailleurs placé le dossier en instruction, et rendra ses décisions le mercredi 8 septembre.

Mardi 24 août

Christopher Martins Pereira va disputer la Ligue des champions. Titularisé mardi soir dans l'entre jeu des Young Boys de Berne, sur la pelouse des Hongrois de Ferencvaros, le Luxembourgeois a contribué à la victoire 2-3 des siens, synonyme de qualification à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Forts de leur succès (3-2) au match aller, les champions de Suisse ont rapidement ouvert le score par Cédric Zeisiger (4e) avant de voir les Hongrois complètement renverser la vapeur sur des réalisations d'Henry Wingo (18e) et de Ryan Mmaee (27e). Finalement, le second acte a tourné à l'avantage des coéquipiers de Christopher Martins Pereira qui sont revenus à hauteur par Christian Fassnacht (56e) avant de prendre l'avantage par Félix Mambimbi. La dernière participation des Young Boys de Berne à la Ligue des champions remontait à la saison 2018/2019.

Dimanche 22 août

Le match de football Nice-Marseille a été définitivement arrêté par l'arbitre après une heure et trente minutes d'interruption à la suite de l'envahissement du terrain par quelques supporters niçois, dimanche, pour une rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

L'arbitre a mis le ballon au poteau de corner, a sifflé et constaté l'absence des Marseillais. L'incident a commencé à la 75e minute quand le joueur de l'OM Dimitri Payet a renvoyé vers la tribune des supporters de Nice une des nombreuses bouteilles en plastique qu'il recevait à chaque fois qu'il allait tirer un corner.

OGC Nice ultras vs Marseille players!! pic.twitter.com/0xrn7rt5A7 — Sight (@SightsMilan) August 22, 2021

Luan Peres a été touché au cou durant les échauffourées.



Deux autres joueurs marseillais sont blessés.



@RMCsport #OGCNOM pic.twitter.com/AANTTjqo98 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2021

Le Bayern Munich tient sa première victoire en Bundesliga: le «Rekordmeister» a difficilement dominé Cologne 3-2 dimanche au terme d'un match à rebondissements, lors de la deuxième journée de championnat. Après une première période insipide, le match s'est emballé, le Bayern prenant deux buts d'avance grâce à Lewandowski (50e) et Gnabry (59e), avant que Modeste (60e) et Uth (62e) ne remettent les équipes à égalité en moins de trois minutes. Gnabry a ensuite récidivé (71e) pour permettre à son équipe de prendre les trois points.

La Juventus Turin a été accrochée sur le terrain de l’Udinese (2-2) pour ses débuts en Serie A, trahie par deux erreurs de son gardien Wojciech Szczesny en seconde période alors que les Bianconeri menaient 2-0 à la pause. Cristiano Ronaldo, remplaçant surprise au coup d’envoi entré à l’heure de jeu, pensait avoir sauvé les Turinois dans le temps additionnel, mais le but de la star portugaise a été annulé par la VAR pour un hors-jeu très limite.

Aligné d'entrée contre les Gunners, Romelu Lukaku a rapidement montré tout ce qu'il peut apporter aux Blues, plus que jamais candidats au titre. Le Belge, qui avait mis 16 matches à trouver le chemin des filets lors de son premier passage (2011-2014), a mis cette fois moins de 15 minutes, se débarrassant au physique de son défenseur Pablo Mari pour reprendre un centre de Reece James et marquer de près (1-0, 15e).

Sur le second but, c'est en focalisant l'attention de toute la défense rouge et blanc qu'il a permis à James de se retrouver complètement démarqué sur la droite de la surface adverse pour tromper facilement Bernd Leno (2-0, 35e). Sans un réflexe de Leno qui a dévié sa tête sur la barre, Lukaku aurait même pu inscrire un doublé (78e), mais Chelsea, moins dominateur dans le second acte, se contentera de ce succès avant un déjà très gros choc dimanche prochain à Liverpool.

️ @BeyeHabib : "Arsenal a tenté de défendre en un contre un sur Lukaku. Personne n'a jamais réussi depuis qu'il joue au football"



Lukaku, déjà incontournable avec les Blues pic.twitter.com/5bO1XfguXC — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 22, 2021

Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc par le nouvel entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, pour le premier match officiel des Bianconeri, dimanche sur la pelouse de l'Udinese, alors que la star portugaise est l'objet de rumeurs récurrentes de transfert. Aucune raison n'a été avancée par le club pour expliquer ce choix fort. L'attaque des Bianconeri sera conduite par le duo Morata-Dybala lors de cette rencontre qui débute à 18h30.

Vainqueur à Wolverhampton (1-0), avec Harry Kane qui a rejoué, Tottenham a rejoint dimanche Liverpool et Brighton en tête de la Premier League, contrairement à Manchester United, freiné par Southampton (1-1), lors de la 2e journée. Comme contre Manchester City la semaine dernière (1-0), c'est par la plus petite des marges et contre le cours du jeu que les Spurs se sont imposés.

Irrésistible face à Leeds (5-1) il y a une semaine, Manchester United a pour sa part dû partager les points avec Southampton (1-1) dans un match très irrégulier. Les Red Devils avaient très bien entamé le match mais ils ont progressivement relâché leur emprise et sur un ballon perdu par Bruno Fernandes à 30 mètres de ses buts, Che Adams a placé une frappe déviée par Fred qui a trompé David De Gea (1-0, 30e).

United a réagi en seconde période. Un beau une-deux avec Fernandes initié par Paul Pogba dans la surface adverse a permis au Français de glisser à Mason Greenwood dont la frappe a trouvé les filets (1-1, 55e).

Lyon a laissé échapper, contre Clermont (3-3), sa première victoire de la saison en se faisant rejoindre à la dernière minute du temps réglementaire alors qu'il menait 3-1, dimanche pour la 3e journée de Ligue 1.

Une semaine après son naufrage à Angers (3-0), l'OL a encore concédé trois buts, un contre son camp de Sinaly Diomandé (11e) puis un doublé d'Elbasan Rashani (79e, 90e), annulant l'avantage donné par les deux buts de Moussa Dembélé (4e s.p., 20e) et le chef-d’œuvre collectif conclu par Paqueta (45e).

Oh cette action de dingue.

Paqueta, Guimaraes et Aouar c'est du sexe???? pic.twitter.com/EEDQ2cHsYn — Alex???????? (@Wentworth_White) August 22, 2021

Samedi 21 août

Dans un Anfield Road plein pour la première fois depuis près d'un an et demi, Liverpool a enchaîné un deuxième succès de rang face à Burnley (2-0) samedi, en ouverture de la 2e journée de Premier League.

Déjà vainqueurs à Norwich (3-0) lors de la première journée, les Reds prennent la tête du classement avec 6 points, alors que le compteur de Burnley reste vierge. Depuis 528 jours, et le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdu contre l'Atlético de Madrid (3-2), on n'avait plus entendu «You'll Never Walk Alone», l'hymne des Reds, résonner aussi fort.

Liverpool était alors en route vers son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans et les Reds ont montré dimanche qu'il faudra les compter dans la course cette saison. Freiné l'an dernier par une cascade de blessures, notamment en défense, Liverpool semble redevenu cette machine à percer les défense avec deux buts bien construits de Diogo Jota (1-0, 18e) et Sadio Mané (2-0, 69e).

Outre Virgil van Dijk, qui a repris sa place de tour de contrôle et de rampe de lancement du jeu de son équipe après une saison quasiment blanche, Jürgen Klopp a aussi pu compter sur Trent Alexander-Arnold, très en jambes après son retour d'une blessure qui l'avait privé de l'Euro. Ce succès permet aussi aux Reds de prendre une petite revanche sur Burnley, qui avait mis fin à leur série record de 68 matches de championnat sans défaite à domicile la saison dernière (0-1).

Mardi 17 août

Le Paris SG, toujours sans ses stars Neymar et Messi, mais avec Mbappé et Verratti, a remporté sa troisième victoire en trois matches, vendredi soir à Brest (4-2), en match d'ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

Provisoirement seul en tête, Paris a marqué par Ander Herrera (23), Kylian Mbappé (36) de la tête, Idrissa Gueye, de retour après avoir contracté le coronavirus, d'une superbe frappe lointaine (73), puis Angel Di Maria, peu après son entrée en jeu, d'un lob tout en finesse (90+1). Franck Honorat (42) et Steve Mounié (85) ont marqué pour les Bretons, désormais 12e du classement avec 2 points. Paris compte trois longueurs d'avance sur Angers et Clermont qui jouent dimanche à Bordeaux et à Lyon.

Mardi 17 août

Le Bayern Munich, porté par son attaquant Robert Lewandowski, s'est adjugé 3-1 la Supercoupe d'Allemagne pour la deuxième année consécutive face au Borussia Dortmund, son grand rival en Bundesliga.

Les Bavarois ont fait la différence à deux moments-clés de la rencontre: à la fin de la première période d'abord, sur une tête rageuse de l'attaquant polonais (41e), puis dès la reprise, par l'inusable Thomas Muller (50e). Marco Reus a, un temps, redonné espoir au peuple jaune et noir d'une frappe splendide (64e), avant que Lewandowski ne parachève son récital (74e), sur une erreur de l'arrière-garde de Dortmund.

Le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 mardi soir sur le terrain de l'AS Monaco lors du match aller du barrage de la Ligue des champions.

Les Monégasques ont craqué en première période sur une incursion tranchante du Brésilien Pedrinho (19e), qui a donné l'avantage aux siens avant le match retour prévu mercredi prochain à Kharkiv, en Ukraine. Le vainqueur accédera à la phase de poule de la principale compétition européenne.

Dimanche 15 août

Pour son premier match officiel depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone a dominé la Real Sociedad 4-2, dimanche, lors de la 1re journée de Liga dans un Camp Nou qui a retrouvé son public (20 384 spectateurs) pour la première fois depuis février 2020.

Les Catalans se sont imposés grâce à la tête de leur capitaine Gerard Piqué (19e), au doublé de Martin Braithwaite (45e+2 et 59e) et à un but tardif de Sergi Roberto (90e+1). Même s'il a douté lorsque les Basques sont revenus à 3-2, le Barça a pris place à la deuxième position au classement, juste derrière le Real Madrid, dix jours après avoir officialisé le départ de Messi, sextuple Ballon d'or parti au Paris SG.

L'Olympique de Marseille a concédé le match nul contre Bordeaux (2-2), dimanche, dans la chaude ambiance du stade Vélodrome, en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais, portés par leurs supporters, ont pris les devants grâce à Cengiz Ünder et Dimitri Payet, mais Timothée Pembélé et Rémi Oudin ont réduit la marque en seconde période, offrant leur premier point aux Girondins. Avec 4 points en deux matches, l'OM est 6e au classement.

Tottenham a débuté la Premier League par un succès de prestige, à domicile, contre Manchester City, dans le choc du week-end. Un but du Coréen Son a permis de débloquer le compteur des coéquipiers d'Hugo Lloris face au champion en titre.

Leipzig, vice-champion d'Allemagne, a été piégé 1-0 sur le terrain de Mayence, dimanche, pour son premier match de la saison en Bundesliga. Leipzig a couru tout le match après le score après avoir encaissé un but précoce. À la suite d'un corner tiré à gauche, Nordi Mukiele a complètement raté son dégagement, remettant involontairement le ballon dans les pieds du capitaine français de Mayence, Moussa Niakhaté, qui a prolongé le ballon du pied gauche (13e).

Cinq équipes se sont imposées après huit des neuf rencontres de cette première journée de Bundesliga. Avant la dernière rencontre entre Cologne et le Hertha Berlin (17h30), Stuttgart était leader à la différence de buts, devant Hoffenheim, Dortmund, Mayence et Wolfsburg.

L'OL a été lourdement corrigé 3-0 dimanche par Angers, devenu provisoirement leader, et patine en ce début de saison avec seulement un point après deux journées. Après un match nul inaugural à domicile contre Brest (1-1), les Lyonnais, réduits à 10 à l'heure de jeu après l'expulsion de Cornet pour un deuxième jaune, ont sombré au stade Raymond Kopa et sont, pour le moment, quinzièmes. Boufal (20e), Marcelo (53e, csc) et Ounahi (77e) sont les buteurs.

Dans le reste de l'après-midi, Clermont a battu Troyes (2-0), même score pour Nantes face à Metz après des buts de Kolo Muani et Blas, Reims et Montpellier ont fait 3-3, match nul également entre Brest et Rennes (1-1). Un peu plus tard, Lens et Saint-Étienne ont partagé les points à l'issue d'un match très rythmé (2-2).

Samedi 14 août

Le Paris SG a célébré le retour de ses supporters en tribunes par une victoire contre Strasbourg (4-2), samedi pour la 2e journée de Ligue 1, prenant la tête du classement au bout d'une soirée marquée par la présentation de ses recrues estivales, Lionel Messi en tête.

Malgré une frayeur en seconde période alors qu'ils menaient 3-0, les Parisiens ont conservé leur avantage, devenant la première équipe de L1 à enchaîner deux succès.

Lille, le champion de France, a été humilié pour son premier match de la saison à domicile par l'OGC Nice de son ancien entraîneur Christophe Galtier, vainqueur 0-4 samedi lors de la 2e journée de Ligue 1.

Lille et Nice restaient sur deux matches nuls pour l'ouverture de la saison, respectivement à Metz (3-3) et à domicile contre Reims (0-0). Les Niçois, qui menaient déjà 3-0 à la pause, ont marqué par Kasper Dolberg (1e, 64e), Hicham Boudaoui (5e) et Amine Gouiri (45e+4 sur pen.).

Les champions d'Europe en titre n'ont pas manqué leurs débuts en Premier League, quelques jours après avoir remporté la super coupe d'Europe. Les Blues se sont imposés 3-0 face à Crystal Palace grâce à Alonso (27e), Pulisic (40e) et le jeune Chalobah, 22 ans, qui disputait son premier match en championnat d'Angleterre.

Chalobah a marqué un banger pour son premier but en PL avec Chelsea ! Tellement d'émotion il savait même pas comment célébrer pic.twitter.com/jhK1FXvynM — Benito (@Baswa_) August 14, 2021

Les buts ont aussi été nombreux dans les autres matchs de l'après-midi, disputé dans une belle ambiance, avec des stades pleins pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid. Leicester a battu Wolverhampton 1-0 avec un but, bien sûr, de Vardy. Everton a dominé Southampton 3-1, Watford a gagné 3-2 contre Aston Villa. Enfin, Brighton est allé l'emporter 1-2 à Burnley.

BUT ???????????????? !



QUEL BUT D’Abdoulaye Doucouré qui donne l’avantage à Everton face à Southampton sur une passe décisive d’Iwobi ! #EVESOU

pic.twitter.com/w82pXMqNjq — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 14, 2021

Le VfB Stuttgart a démarré la saison tambour battant en écrasant le promu Greuther Fürth 5-1, samedi en 1e journée de Bundesliga. Endo (30e), Klement (36e), Kempf (55e, 76e) et Al Ghaddioui (61e) ont marqué pour le VfB. Leweling a sauvé l'honneur pour le promu (90e+3).

Aute carton de l'après-midi, Hoffenheim est allé s'imposer 0-4 sur la pelouse d'Augsbourg, avec des buts de Bruun Larsen (37e), Adamyan (78e), Rutter (87e) et Rudy (90e+5). Dans les autres matchs disputés samedi après-midi, Wolfsburg a dominé Bochum 1-0 et l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen ont fait 1-1. Enfin, l'Arminia Bielefeld et Fribourg se sont séparés sur un score nul et vierge.

Pour son premier match de la saison, devant un Old Trafford plein pour la première fois depuis des lustres, Manchester United a écrasé Leeds 5-1, samedi, avec notamment un triplé de Bruno Fernandes. C'est d'ailleurs le Portugais qui ouvrait la marque à la 31e suite à une passe lumineuse de Paul Pogba.

Leeds égalisait en début de seconde période par Ayling (49e), mais les Reds Devils n'avaient pas trop le temps de s'inquiéter puisque Greenwood leur redonnait l'avantage trois minutes plus tard (52e). Deux autres buts de Bruno Fernandes, dont une somptueuse reprise de volée (54e, 60e) et un but de Fred (68e) donnaient des airs de promenade à cette large victoire.

Vendredi 13 août

Dans un match animé par deux équipes résolument offensives, le Français Alassane Pléa a été le premier à faire trembler les filets cette saison (10e), avant que l'inévitable buteur polonais Robert Lewandowski n'égalise d'une reprise de volée (42e). Les autres matches de la première journée se disputent samedi, avec l'entrée en lice du Borussia Dortmund, et dimanche, avec celle du RB Leipzig.

Schluss in Gladbach! Ein Punkt zum Auftakt in die neue Saison.



♦️ #BMGFCB | 1-1 | 95' ♦️ pic.twitter.com/KP5GLc0Zcz — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2021

C'est reparti pour la Premier League! Pour son entrée en jeu lors du match inaugural de la saison, Arsenal a déçu ses supporters d'entrée, s'inclinant 2-0 sur la pelouse du promu Brentford. Canes (22e) et Norgaard (73e) ont donné cette première victoire parmi l'élite à leur club.

Le FC Lorient a dominé Monaco pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Bretons s'imposent 1-0 grâce à un pénalty de Moffi à la 31e et prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 4 points. Monaco est 16e avec un petit point au compteur.

Valence a remporté la match d'ouverture de la Liga 1-0 face à Getafe, sur un pénalty de Soler à la 11e minute de jeu. Les joueurs de Valence ont pourtant joué presque tout le match à 10 après l'expulsion de Guillamon dès la 3e minute du match. Côté Getafe, Cabaco a aussi pris un rouge, à la 77e.

Dimanche 8 août

Le FC Metz était à deux doigts de battre le champion de France en titre. Les Lorrains menaient 3-1 contre Lille, grâce à des buts de Centonze (31e, 52e) et Udol (42e), contre une réalisation de Bottman à la 23e pour les Dogues. Mais, réduits à dix après l'exclusion de Kouyaté (56e), les Grenats ont craqué et Lille est revenu en fin de match par Ikoné (81e) et un but contre son camp d'Oukidja, le gardien messin, à la... 7e minute des arrêts de jeux!

Retournement de situation aussi à Montpellier, où les joueurs de la Paillade menaient 2-0 contre l'OM sur des buts de Peres (30e, csc) et Laborde (34e). Marseille a retourné le match en 12 minutes en seconde période pour s'imposer 2-3 grâce à un but d'Under (68e) et un doublé de Payet (75e, 80e).

Mais c'est Clermont, le promu, et Angers qui sont leaders à l'issue de cette première journée de Ligue 1, grâce à leurs victoires, respectivement 0-2 à Bordeaux et Strasbourg. Nice et Reims ont fait 0-0, Saint-Étienne et Lorient ont partagé 1-1, comme Rennes et Lens.

Samedi 7 août

Le match a été âpre et disputé, mais Leicester, vainqueur de la dernière coupe d'Angleterre, a dominé le champion en titre Manchester City. Leicester remporte le Community Shield 1-0, grâce à un pénalty d'Iheanacho à la 89e.

Le PSG n'a eu besoin que de deux minutes pour l'emporter à Troyes, grâce à des buts de Hakimi (19e) et Icardi (21e). Les promus troyens avaient ouvert le score par El-Hajjam à la 9e. De son côté, Lyon a été tenu en échec 1-1 par Brest, but de Cardona (43e) pour les Bretons et Slimani (62e) pour les gones.

Vendredi 6 août

Monaco et Nantes ont fait match nul pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Martins a ouvert le score pour les Monégasques à la 14e, Castelletto a répondu pour les Canaris à la 42e.

(L'essentiel)