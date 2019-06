Les Lions rouges à Lviv avec le même avion

Le capitaine de la sélection Laurent Jans avait mis la pression pour changer d'appareil. Le président de la FLF Paul Philipp avait bluffé en disant qu'en aucun cas ce ne serait le même.

Mais la délégation luxembourgeoise a finalement décollé de Vilnius, ce samedi matin, avec le même avion que jeudi. «La compagnie Carpatair a assuré à l'agence de voyage Émile Weber qu'une révision complète de l'avion avait été effectuée et que le problème de jeudi avait été cerné», a expliqué Marc Diederich, le juriste de la FLF.

«La vie des passagers pas en danger»

C'est bien le système de ventilation qui aurait été la cause de la fumée et de l'odeur de brûlé. «La pièce a été remplacée et des essais ont été effectués. Carpatair a ajouté qu'en aucun cas, la vie des passagers n'avait été en danger. L'avion a été validé par les autorités compétentes», a ajouté Marc Diederich.

Les 22 joueurs, le staff technique, les dirigeants de la FLF et six journalistes, en tout une cinquantaine de personnes, ont donc rejoint sans encombre, mais pas sans une grosse appréhension, la ville de Lviv ce samedi. L'avion a décollé sur les coups de 13 heures pour atterrir un peu plus d'une heure plus tard.

Chanot arrive, Carlson suspendu

Sous la chaleur, les joueurs ont ensuite pris leur quartier à l'hôtel Leogrand du centre-ville. Un entraînement est prévu dans la soirée, avant une dernière mise en place dimanche à la Lviv Arena, où les Lions rouges défient l'Ukraine lundi soir (20h45), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Le défenseur Maxime Chanot, retenu jusque là avec son club de New York, sera cette fois-ci de la partie. En revanche, le latéral gauche Dirk Carlson est suspendu après son carton jaune vendredi. Il devrait être suppléé par Kevin Malget.

Groupe B

1. Ukraine 6 points

2. Luxembourg 4 points

3. Portugal 2 points

4. Serbie 1 point

5. Lituanie 1 point

Lundi soir:

Ukraine-Luxembourg 20h45

Serbie-Lituanie 20h45

(De notre envoyé spécial à Lviv (Ukraine), Philippe Di Filippo/L'essentiel)