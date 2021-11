Le panier de la victoire depuis sa moitié de terrain

Aucune action, au basket, ne procure un sentiment plus jouissif qu’un panier gagnant rentré à la sirène. Et lorsque le tir est effectué à très longue distance, on atteint le summum. Ainsi, on n’ose imaginer la puissance des émotions qui se sont bousculées chez JP Moorman II jeudi soir.

Le joueur d’UC Riverside s’est converti en héros face à Arizona State lors d’un match de NCAA, le championnat universitaire américain. Il a offert la victoire à son équipe (66-65) d’un «buzzer beater» invraisemblable.

Ultime possession. Il ne reste que 1,7 seconde à jouer, Arizona mène 65-63 et Riverside remet en jeu depuis sa ligne de fond. Le laps de temps est bien trop court pour tenter quoi que ce soit d’autre qu’un shoot désespéré. JP Moorman II hérite du ballon dans une position plus qu’inconfortable: à hauteur de sa propre ligne à 3 points, dos au cercle et marqué de près.

En un éclair, il parvient à éliminer son vis-à-vis en se retournant et dégainer juste avant que le buzzer retentisse. La trajectoire est parfaite, tout comme la finition. Son banc explose, la salle est médusée et Riverside l’emporte. Le point final d'une prestation individuelle aboutie (14 points, 11 rebonds, 4 passes). JP Moorman II n’est pas près d’oublier ce match.

JP MOORMAN II DRILLS THE WALK OFF 3 POINTER FOR UC RIVERSIDE TO UPSET ARIZONA STATE 66-65 pic.twitter.com/Ewj4li9qml — NCAA Buzzer Beaters & Game Winners (@NCAABuzzerBters) November 12, 2021

(L'essentiel/Sport-Center)