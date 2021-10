Luc Holtz: «On va essayer de réaliser un exploit»

Trois jours après votre défaite frustrante contre la Serbie (0-1), comment se sentent les joueurs, physiquement et mentalement?

Luc Holtz: Physiquement, je ne sais pas encore, on verra à l'entraînement ce soir (mardi). Mais mentalement ils vont très bien, en étant parfaitement conscients que c'est le match le plus difficile de cette campagne qui nous attend.

Les Portugais ont été élogieux envers vous plus tôt dans la journée, que pensez-vous de ces compliments?

Fernando Santos (le sélectionneur portugais) est dans son rôle en disant ça. Il veut passer un message à ses joueurs pour ne pas qu'ils nous prennent de haut. Je n'ai pas besoin de citer les noms des joueurs qu'il a sous ses ordres... Je suis toujours heureux d'entendre des louanges, mais je sais bien la différence qu'il y a entre le Portugal et nous.

Avez-vous prévu quelque chose de spécial pour contrer Cristiano Ronaldo?

Non. On connaît sa qualité dans les 20 derniers mètres, sa maturité dans les déplacements et sa capacité à faire mal à n'importe qui dans le jeu aérien. Ce n'est pas opportun de mettre quelque chose de spécial en place, surtout que les joueurs à côté sont presque aussi dangereux que lui.

Pensez-vous pouvoir créer la surprise mardi soir?

Heureusement qu'il y a des surprises dans le football, c'est ce qui le rend attractif. Un de mes joueurs (Sébastien Thill) a gagné face au Real Madrid avec le Sheriff Tiraspol... On va essayer de réaliser un exploit, ce sera une tâche très difficile mais on y va sans peur, ni anxiété. Je pense que la différence entre nous et le Portugal est de moins en moins grande.

Sous les 25°C du sud du Portugal, les Luxembourgeois découvrent la pelouse du stade de l'Algarve à 24h du match contre Cristiano Ronaldo et ses compatriotes pic.twitter.com/hQalU7VbSc — Tom Vergez (@tvergez) October 11, 2021

(Recueilli par Tom Vergez, à Faro.)