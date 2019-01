Et le sport le plus touché par le dopage est…

«Les cyclistes, tous des dopés!» Le café du commerce est toujours très sévère avec le peloton des professionnels, quand il s'agit de débattre de la crédibilité du Tour de France et des autres prestigieuses courses de la saison. Pourtant, les choses semblent avoir pas mal changé ces dernières années. Enfin, d'après les chiffres du MPCC, le Mouvement pour un cyclisme crédible, organisation qui instaure aux équipes qui le forme des mesures antidopage plus drastiques que celles de l'UCI, l'Union cycliste internationale...

En cette fin de semaine, le MPCC a publié des chiffres qui sont censés résumer la triche en 2018. Des cas de dopage, comme des cas de corruption. On y voit un décompte des contrôles positifs sport par sport, auxquels il faut ajouter les affaires d'athlètes «achetés». «Cela fait maintenant 5 ans que nous vous proposons ce baromètre qui ne prend en compte que les cas révélés par les fédérations ou la presse et parmi lesquels nous ne retenons que ceux liés aux athlètes de haut niveau ou professionnels. Pour la première fois, le MPCC a également comptabilisé cette année les cas de corruption, qui englobent aussi bien les malversations financières que les matchs truqués.», écrit le Mouvement.

«Le nombre de cas de dopage révélés publiquement dès l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou lors de la prise de sanction, augmente progressivement année après année (près de 600 cette année), est-il également écrit. Cela ne veut pas dire que les sportifs se dopent plus qu'avant, cela signifie en revanche que les fédérations sont de plus en plus nombreuses à traiter publiquement leurs cas de dopage, comme n'importe quelle autre décision disciplinaire. On constate aussi que la rigueur d'une politique antidopage s'accompagne souvent d'une communication plus transparente sur ce sujet. Il y a 5 ans, une vingtaine de fédérations seulement révélaient publiquement leurs cas de dopage. Elles sont aujourd'hui une cinquantaine à le faire.»

En gros, on voit que le vélo ne pointe qu'à la 13e place des disciplines les plus touchées, loin derrière l'athlétisme, l'haltérophilie, le football et une flopée de sports nord-américains. Ce sont logiquement les États-Unis et la Russie qui dominent le «classement par pays».

(L'essentiel)