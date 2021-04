Dernière chance de retenir Messi pour Barcelone?

Un dernier titre et puis s'en va? Cette finale au stade de la Cartuja à Séville apparaît comme la meilleure chance pour le Barça (3e à deux points du leader en Liga) de soulever son premier trophée depuis le 27 avril 2019, quand les Catalans avaient été sacrés champions d'Espagne, le 10e titre en Liga pour Messi... il y a presque deux ans.

Une éternité pour le club blaugrana, le club le plus sacré dans l'histoire de la Coupe du Roi avec 30 trophées... soit sept de plus que son adversaire de samedi, l'Athletic Bilbao, qui l'a remportée 23 fois (le Real Madrid est le troisième club le plus titré avec 19 sacres).

Messi record, encore

La «Pulga» (puce, en espagnol) attend-elle de voir si son équipe de cœur va remporter un titre cette saison pour signer une prolongation qui semble lancée mais qui tarde à être formalisée?

Ce qui est sûr, c'est qu'à 33 ans, le génial n°10 argentin continue de battre des records: samedi, Messi et son coéquipier Sergio Busquets pourraient devenir les deux recordmen du nombre de finales de Coupe du Roi disputées avec 10 participations, devant les neuf d'Agustin «Piru» Gainza, meilleur buteur et légende de l'Athletic Bilbao (1940-1959).

Messi et Busquets pourraient aussi égaler le record du nombre de sacres en Coupe du Roi détenu par ce même Piru Gainza avec sept titres. La défaite 2-1 dans le clasico retour de Liga face au Real Madrid samedi dernier a provoqué des maux de tête chez Messi et les Catalans, qui restaient sur neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues (depuis le 4-1 encaissé face au PSG au Camp Nou en quart de finale aller de C1).

«On va se battre jusqu'au dernier match»

Mais pas de quoi inquiéter Ronald Koeman: «Je suis optimiste. On a montré qu'on était dans la bataille, on vient de perdre contre un adversaire qui lutte lui aussi. On va réagir, et on va se battre jusqu'au dernier match», a promis l'entraîneur néerlandais, après la défaite contre l'éternel rival madrilène.

Koeman devra tenter d'effacer de la tête de ses joueurs le cauchemar de la Supercoupe d'Espagne. Face à une équipe qui n'a plus d'espoir en championnat (11e) et qui est devenue spécialiste des coupes, la perspective d'une première consécration du projet de Ronald Koeman suffira-t-elle à motiver les Blaugrana? Si c'est la voie à emprunter pour que Messi reste, peut-être.

(L'essentiel/afp)