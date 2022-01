Nani débarque en Italie pour signer à Venise

Après avoir évolué pendant près de trois ans dans le Championnat nord-américain à Orlando, l'attaquant de 35 ans Nani «a signé un contrat qui le liera avec le club jusqu'à la fin de la saison 2022/23», a précisé le promu vénitien, qui bataille pour le maintien, en officialisant ce recrutement vendredi soir.

Le champion d'Europe 2016 avec le Portugal retrouve le championnat d'Italie où il a déjà évolué pendant une saison (2017/2018) à la Lazio. Avant son exil en MLS, Nani avait notamment brillé sous le maillot de Manchester United (2007-14) avec quatre titres de champion d'Angleterre et une victoire en Ligue des champions (2008).

Il avait également fait les beaux jours du Sporting (2005-07, 2014-15 puis 2018-19) avec trois Coupes du Portugal. Avec l'équipe du Portugal, il compte 112 sélections (24 buts marqués), la dernière remontant à juillet 2017.

