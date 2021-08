Il reçoit une ovation des fans du club rival

Dimanche, Tottenham, le rival le plus féroce d’Arsenal, a montré sa classe avec des fans qui ont ovationné Saka pour ce qui était son premier match depuis la défaite à l’Euro 2020. L’ailier a remplacé le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, après 63 minutes, lors d’une rencontre remportée 1 à 0 par les Spurs.

Lorsque son numéro s’est affiché sur le tableau, les fans qui se trouvaient autour du stade dans le nord de Londres se sont levés pour applaudir l’adolescent. Une ovation qui a fait chaud au cœur de Saka, lequel a répondu lui aussi par des applaudissements. Les supporters de Tottenham ont même exhibé une banderole pour soutenir Saka. On pouvait alors y lire: «Le nord de Londres se tient aux côtés de Bukayo Saka et de tous les acteurs contre le racisme et la discrimination».

Personne n’a oublié cette image, lors de la finale d’Euro à Wembley, quand Jadon Sancho et Marcus Rashford avaient manqué leur tir au but. À l’instar de ses deux camarades de l’équipe d’Angleterre, Bukayao Saka avait échoué dans son face-à-face avec Gianluigi Donnarumma, le portier italien. C’était le cinquième penalty décisif.

Tout comme les deux Diables rouges de Manchester United, le jeune international de 19 ans avait été ensuite victime d’insultes racistes ignobles sur les réseaux sociaux. Pour tous ces fans frustrés et déçus après le sacre des Transalpins, c’était forcément de leur faute si les Three Lions avaient perdu la finale. Ils avaient même été horriblement roués de coups par une petite minorité d’ultras ivres et en colère.

D’autres fans, la majorité, n’ont en revanche pas tardé à soutenir les trois jeunes Anglais – avec un mur de messages gentils érigé sur le terrain d’entraînement d’Arsenal, laissant un Saka sans voix et ému la semaine dernière.

Tottenham fans put their rivalry with Arsenal aside to applaud Bukayo Saka in his first game back.

Après son tir raté, le jeune coéquipier de Granit Xhaka avait publié sur les réseaux sociaux qu’il s’attendait à un torrent de messages. Le premier ministre Boris Johnson, le prince William et Usain Bolt, tous amoureux de foot, ne sont que quelques-uns des noms célèbres à dénoncer les abus que Saka a subis.

Plus d’un million de supporters anglais ont également signé une pétition pour bannir les racistes de tous les matches de football, après que les trois tireurs avaient été pris pour cibles.

Plus tôt cette semaine, Saka est retourné à l’entraînement d’Arsenal après sa pause post-Euro. Et les Gunners ont partagé une vidéo émouvante du joueur entrant dans leur centre d’entraînement pour être accueilli avec un mur rempli de centaines de messages de soutien. Le Londonien a d’abord avoué être «sans voix», avant d’ajouter: «Comment puis-je dire merci pour tout cela?».

