Il marque un but juste avant le décès de son père

Nathan Aké, 26 ans, a posté sur Instagram un bouleversant récit de la soirée de Champions League, qui a eu lieu mercredi soir. À la 16e minute, le défenseur central de Manchester City reprenait de la tête un corner de Jack Grealish pour ouvrir le score contre Leipzig. Quelques instants plus tard, à quelques centaines de kilomètres de là, son père, Moïse, qui souffrait d’une maladie incurable, rendait l’âme.

Nathan Ake scores his first City goal in a year pic.twitter.com/NJwkHrsTfQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 15, 2021

«Seulement quelques minutes après, écrit Nathan Aké, il nous a quittés paisiblement, entouré de ma maman et de mon frère. Peut-être était-ce écrit comme ça, qu’il parte fier et heureux en me voyant jouer. Je sais que tu seras toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur, et ce but était pour toi, papa.»

Pour mémoire, le match s’est terminé sur le score fleuve de 6-3 en faveur de Manchester City. Nathan Aké dit que ces dernières semaines ont été les plus dures de sa vie: «Mon père était gravement malade et plus aucun traitement n'était possible. J'ai été chanceux car j'ai été accompagné par ma fiancée, ma famille et mes amis.»

