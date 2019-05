«Ces Jeux ont une signification particulière»

À Monaco et à Chypre, il a gagné la médaille de bronze, à la dernière édition des Jeux des Petits Etats d'Europe, il a gagné l'argent: au Monténégro, Joé Dondelinger espérait compléter sa collection de médailles - et gagner l'or. «Ce serait génial, bien sûr. J'aimerais bien en assommer un, dit-il, mais la forme du jour doit être parfaite pour cela». Cela n'a pas été le cas. Il s'est classé 6e tandis que son compatriote Jean-Marie Cirelli, empochait le bronze.

JPEE 2019



La délégation luxembourgeoise pour les Jeux des Petits Etats 2019 est composée de 140 athlètes, 10 arbitres et 58 entraîneurs. Après la cérémonie d'ouverture lundi dans la ville côtière de Budva, les compétitions ont débuté mardi. Athlètes, nageurs, tireurs, joueurs de volley-ball, joueurs de volley-ball de plage, joueurs de judoka, joueurs de tennis, joueurs de tennis de table, joueurs de basket-ball, de boule et de pétanque s'affronteront pour acquérir les précieuses médailles. Outre le Luxembourg et le Monténégro, Andorre, Saint-Marin, Monaco, Chypre, l'Islande, Malte et le Liechtenstein y participent également.

Le tireur (de pistolet à air comprimé de 10 mètres) le savait l'Islandais Ásgeir Sigurgeirsson était son plus grand adversaire. Ce dernier a d'ailleurs décroché l'or. Dondelinger comptait pourtant sur la nervosité de son rival, qui avait déjà remporté deux médailles d'or aux Jeux des Petits Etats. À Saint-Marin, la finale entre Sigurgeirsson et Dondelinger avait été très serrée. «Le dernier tir a été décisif», explique l'Useldangeois de 32 ans.

«De grandes attentes»

S'il a accédé à la finale Dondelinger a aussi dû s'incliner face à des athlètes qui participaient pour la première fois et ont aussitôt réalisé de bonnes performances.

Dondelinger était pourtant très motivé non seulement par sa quête de médaille d'or, mais aussi par le fait que «les Jeux des Petits États ont une signification toute particulière pour nous, les athlètes. Surtout au Luxembourg, c'est une grande tradition. J'ai de grandes attentes». Il a terminé les qualifications ce jeudi matin et la finale est prévue pour ce jeudi après-midi.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 16 15 8 39

2 CYP 7 10 4 21

3 LIE 7 2 2 11

4 MON 6 8 12 26

5 ISL 6 5 8 19

6 MNE 4 1 5 10

7 MLT 2 5 7 14

8 AND 1 1 6 8

9 SMR 0 2 4 6

