Les Alfa Romeo pénalisées au classement

Les Alfa Romeo du Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Italien Antonio Giovinazzi, initialement 7e et 8e du GP de F1 d'Allemagne dimanche, ont écopé de 30 secondes de pénalité chacune pour des irrégularités au départ mais l'équipe entend faire appel. Elles rétrogradent en 12e et 13e positions du classement final officiel.

C'est une irrégularité au niveau du couple d'embrayage au départ qui est en cause, indiquent les commissaires de course dans leurs décisions. «Le problème s'est présenté pendant les tours que nous avons passés derrière la voiture de sécurité avant le départ, a expliqué le team principal, Frédéric Vasseur, dans un communiqué. Nous avons subi un dysfonctionnement de l'embrayage que nous ne pouvions pas contrôler et sur lequel nous allons enquêter».

Procédure respectées

«Nous respectons les procédures de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le travail des commissaires, mais nous ferons appel de cette décision car nous estimons disposer des fondements et des preuves pour la voir annulée, a-t-il poursuivi. Pour cela, nous prendrons rapidement contact avec la FIA.»

Le Grand Prix a été remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso). Le leader du championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en pole position, est finalement 9e après une sortie de piste, un tête-à-queue et une pénalité de cinq secondes pour une entrée non réglementaire dans les stands. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), entre autres, ont eux abandonné après avoir perdu le contrôle de leurs monoplaces pour finir dans les barrières.

Le classement

1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1h44'31''725. 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 7''333. 3. Daniil Kvyat (RUS), Toro Rosso-Honda, à 8''305. 4. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, à 8''966. 5. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, à 9''583. 6. Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda, à 10''052. 7. Romain Grosjean (FRA-SUI), Haas-Ferrari, à 16''838. 8. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, à 18''765. 9. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 19''667. 10. Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes, à 24''987. 11. George Russell (GBR), Williams-Mercedes, à 26''404. 12.* Kimi Raikkonen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, à 42''214. 13.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, à 43''899. 9. A 3 tours (pas à l'arrivée): 14. Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda. *30 secondes de pénalité.

(L'essentiel/afp)