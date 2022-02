Un champion d'équitation maltraite un cheval

L’ancien cavalier néo-zélandais, Mark Todd, double champion olympique de concours complet, aujourd’hui 65 ans et reconverti en entraîneur, se trouve dans la tourmente. Il s’est en effet fait retirer sa licence lui permettant de pratiquer, et une enquête contre lui a été ouverte.

La raison? Une vidéo ayant filtré sur les réseaux sociaux et le montrant en train de frapper un cheval avec une branche. On le voit arriver derrière une monture et frapper cette dernière à… neuf reprises (!), pour la faire avancer dans un plan d’eau. Cette scène daterait d’un entraînement en 2020.

L’Autorité britannique des courses équestres (British Horseracing Authority) a dicté une suspension provisoire contre le Néo-Zélandais, en attendant les conclusions de l’enquête. Mark Todd est donc pour l’instant interdit de toute compétition officielle.

Selon la BHA, Todd a accepté sa suspension et a admis être la personne vue en train de frapper le cheval sur la vidéo. Il s’est également excusé.

«Une des choses principales que je préconise, c’est d’établir un respect mutuel entre le cheval et le cavalier, parce que la patience et la gentillesse sont les meilleurs moyens d’obtenir des résultats, a-t-il expliqué. Je pense que c’est cette grande empathie envers les animaux qui m'a permis d'avoir une longue et fructueuse carrière dans le concours complet.» Mais visiblement, Mark Todd s’est écarté de ses principes.

Pour mémoire, Mark Todd a été sacré champion olympique à deux reprises en concours complet (Los Angeles 1984 et Séoul 1988). Il a en outre récolté une médaille d’argent (Barcelone 1992) et trois de bronze (Séoul 1988, Sydney 2000 et Londres 2012 par équipes). Vainqueur des Jeux équestres mondiaux en 1990 et 1998, il a été élu meilleur cavalier du XXe siècle par la Fédération équestre internationale. À ce titre, il a été fait Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique en 1995.

(L'essentiel/Sport-Center)