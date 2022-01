Philippe Coutinho rejoint Gerrard à Aston Villa

Le Barça et Aston Villa ont annoncé conjointement vendredi l'officialisation du prêt du milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 29 ans évoluera sous les ordres de Steven Gerrard, avec qui il a évolué à Liverpool entre 2013 et 2015. Aston Villa occupe la 13e place du championnat anglais.

Welcome, Philippe Coutinho!



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. ????????