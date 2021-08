Alex Kirsch prolongé de deux par Trek-​​Segafredo

L'équipe cycliste Trek-Segafredo a annoncé lundi la prolongation de contrat du Luxembourgeois Alex Kirsch jusqu'en 2023. «Alex a montré ses qualités depuis qu'il a rejoint l'équipe. Il a également prouvé qu'il était un coéquipier fiable et loyal» a déclaré le manager de la formation américaine, Luca Guercilena.

«Je suis très heureux de rester deux années de plus dans la famille Trek» s'est quant à lui exprimé le cycliste luxembourgeois, qui disputera la Vuelta à partir du 14 août.

Another 5️⃣ contract renewals for our classics group!@EdwardTheuns @alexkirsch92 @QuinnSimmons9 @Emils_Liepins @AlexanderKamp1



