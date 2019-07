La Jeunesse et Tobol Kostanay dos à dos

Il était déjà assuré qu'il serait long et couteux. Mais le voyage au Kazakhstan, la semaine prochaine, s'annonce aussi très compliqué sur le terrain. Mercredi soir, à Esch, la Jeunesse a rapidement constaté qu'elle était tombée sur un équipe très solide et athlétique, mais aussi capable de confisquer le ballon. Un ballon que la troupe du nouvel entraîneur Nicolas Huysman n'aura donc que très peu vue pendant 90 minutes.

Alors la Jeunesse a campé dans sa moitié de terrain. Et défensivement en tout cas, cela a plutôt bien marché, notamment grâce à un très bon Halim Meddour en charnière centrale. Le club luxembourgeois aura été beaucoup moins en réussite dans son jeu offensif, où il devait s'en remettre à un exploit individuel. Il a failli venir d'Amir Klica.

Peu après la demi-heure de jeu, l'attaquant éliminait deux défenseurs dans la surface avant de servir Yannick Makota. Mais le robuste avant-entre manquait d'un rien sa talonnade (36e).

Tout reste possible au retour

Puis en seconde période, ce même Klica prenait de vitesse la défense kazakh sur un long ballon mais ne trouvait pas le cadre (62e). Les deux seules occasions eschoise du match...

En face, malgré la nette domination, le danger venait surtout des coups de pieds arrêtés. Mais les reprises de la tête de Fernander Kassai (43e et 71e) filaient juste à côté. Tandis que Bauyrzhan Turysbek trouvait le poteau (69e) ou le gardien Kevin Sommer (85e) sur des tentatives directes. Finalement Esch ne craquait pas. Et avec ce 0-0, tout reste possible avant le match retour.

Jeudi, deux autres clubs luxembourgeois seront sur le pont dans la compétition. Le Progrès défiera Cork City en Irlande (20 h 45), tandis que le Fola recevra le club géorgien de Chikhura (19 h 30).

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)