«On joue comme des m...» : les larmes de Ronaldo

«On doit en faire plus, bordel!, s’est exclamé le quintuple vainqueur de la compétition. On n’a pas du tout joué, on n’a rien fait! Merde! On joue comme des merdes.» Son coéquipier Juan Cuadrado est ensuite venu le calmer, puis a même osé recadrer le patron du vestiaire: «tu dois être un exemple pour tout le monde».

Il ne faisait pas bon être dans le vestiaire de la Juventus en mars passé. Alors menés 1-0 par Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les joueurs italiens ont été secoués par un Cristiano Ronaldo très remonté. Sur les images de l’épisode du documentaire «All of nothing: Juventus» diffusé sur Amazon Prime Vidéo, on y découvre le Portugais en rage.

En face, assis sur le banc du vestiaire turinois, Cristiano Ronaldo lui a rétorqué: «je m’inclus dedans aussi! On ne fait rien, il faut dire la vérité! C’est un match de Ligue des champions, il faut montrer du caractère!»

Dans les coulisses de la Juventus.

À la fin de la séquence, l’intervention du coach Andrea Pirlo ne calme pas la tension dans le vestiaire transalpin. «ça suffit, allons-y! ça suffit, Cri. ça suffit, Juan!, a lancé le coach de la Juventus. On doit être calmes et patients, continuer avec cet état d’esprit, mais sans s’engueuler.»

Si le coup de colère de CR7 avait permis à la Juventus de gagner 3-2 après prolongations dans son stade, le score avait toutefois été insuffisant après la victoire de Porto au match aller (2-1).

Cette élimination précoce des Italiens avait provoqué alors une immense tristesse chez la star portugaise, qui avait fondu en larmes après la partie. Avant d’être réconforté par un membre du staff turinois.

