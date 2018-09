Un joueur de NFL prend sa retraite en plein match

Quelle mouche a piqué Vontae Davis pendant la rencontre entre son équipe des Buffalo Bills et les Los Angeles Chargers en NFL? Le joueur américain de 30 ans n'est jamais revenu des vestiaires pour disputer la deuxième mi-temps; il a même pris sa retraite sans rien dire à ses coéquipiers.

«Aujourd'hui sur le terrain, la réalité m'a frappé soudainement et brutalement: je ne dois plus être à cet endroit, explique Davis dans un communiqué publié après la rencontre. J'ai enduré de multiples opérations et joué avec de nombreuses blessures pendant ma carrière, et ces dernières semaines, c'était le dernier défi physique.»

Un défi que le cornerback n'a pas pu relever mais sa décision de quitter l'équipe en plein match a choqué. «Je n'ai jamais vu cela, en équipes de jeunes, au lycée ou chez les pros, jamais. Il n'a rien dit à personne, j'ai découvert qu'il n'était plus là lorsqu'on est rentrés sur le terrain pour la seconde mi-temps, on nous a dit qu'il prenait sa retraite, c'est tout», déplore son coéquipier Lorenzo Alexander.

Les Buffalo Bills se sont finalement inclinés 20-31 face aux Los Angeles Chargers.

(L'essentiel/SportCenter)