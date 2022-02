La finale de la Champions League retirée à la Russie?

La finale de la Ligue des champions aura-t-elle lieu, comme prévu, à Saint-Pétersbourg? L'instance européenne du football réunira son comité exécutif vendredi à 10H00 pour «prendre toutes les décisions nécessaires», a-t-elle annoncé dans un communiqué.Selon plusieurs médias, elle annoncera sa décision de retirer à la Russie l'organisation du match.

Cette réunion d'urgence intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi qu'il y avait «aucune chance» que la Russie puisse accueillir des tournois de football dans les prochaines semaines.

La Russie, pays hôte du Mondial-2018, doit accueillir le 28 mai la finale de C1, dans la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, déjà utilisée à l'été 2021 pour l'Euro-2020, reporté d'une année. La ministre britannique des Sports et de la Culture, Nadine Dorries, avait déjà dit sur Twitter avoir de «vives inquiétudes» sur l'organisation d'événements sportifs en Russie, citant notamment la finale de la Ligue des champions.

???? | UEFA to announce tomorrow the Champions League Final will be moved away from Saint Petersburg.



