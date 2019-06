Gianluigi Buffon et Paris, c'est fini

Grazie Grande Gigi ❤️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019

Gianluigi Buffon ne sera plus Parisien la saison prochaine. Le PSG a annoncé mercredi qu'ils ne renouvelleront pas le contrat de son gardien international italien âgé de 41 ans qui expire le 30 juin. Une décision issue « d'une longue et sereine réflexion » d'après le club. Arrivé l'été dernier chez les bleus et rouges, Buffon était en concurrence avec le Français Alphonse Areola. L'entraîneur Thomas Tuchel avait annoncé le 10 mai vouloir mettre un terme à cette rotation.

Après une saison globalement ratée pour l'ex-portier de la Juventus Turin n'aura pas réussi à aider Paris à progresser en Ligue des champions. Il a défendu les cages du PSG à 17 reprises en Ligue 1 et pour 5 matchs de Ligue des champions, dont le match perdu face à Manchester United 3-1.

Son avenir est pour l'instant inconnu. Après son départ, le PSG se retrouve avec Alphonse Aréola et un éventuel retour de prêt de Kevin Trapp, depuis Francfort.

(dj/L'essentiel)