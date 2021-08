Grethen en finale du 1500 m avec un record national

L'exploit retentissant de Charles Grethen. Le demi-fondeur de 29 ans s'est qualifié jeudi pour la finale du 1500 m, en pulvérisant son record national de près de quatre secondes, en 3'32"86. En prenant la septième place de sa demi-finale, remportée par le Kenyan Abel Kipsang en 3'31"65, il s'est qualifié au temps. Il s'agit naturellement de la plus grosse performance d'un sportif luxembourgeois dans ces Jeux de Tokyo.

Dernier des douze Luxembourgeois qualifiés aux Jeux olympiques, il était aussi celui qui partait de plus loin. Opéré du tendon d'Achille en 2019, il avait bataillé pour obtenir sa qualification, en battant deux fois le record national cette année, avec un chrono de 3'36"75 au mois de mai à Ostrava (République Tchèque). À Rio, Grethen avait été sorti dès les séries du 800 m. Il disputera samedi à 13h40 la plus grande course de sa carrière.

(L'essentiel)