Ronaldo voudrait transformer ses hôtels en hôpitaux

Après les paroles, les actes? Au lendemain des mots forts relayés par Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, la superstar mondiale aurait franchi une étape supplémentaire dans la solidarité vis-à-vis des personnes touchées par la pandémie de Covid-19. Désormais à l'isolement chez lui, sur son île natale de Madère, en raison de la contamination au coronavirus de son partenaire à la Juventus Turin, Daniele Rugani, «CR7», âgé de 35 ans, aurait décidé de mettre ses hôtels au Portugal à disposition du pays afin de permettre l'accueil des malades, selon Marca, tout en prenant en charge les salaires du personnel soignant, ainsi que les coûts de fonctionnement des structures.

Les hôtels de Cristiano Ronaldo deviendront des hôpitaux à partir de la semaine prochaine où les gens atteints du coronavirus au Portugal pourront être soigné gratuitement. Ronaldo paiera les medecins et les travailleurs ! ? ?Comment ne pas l'aimer ? pic.twitter.com/X4zEOxfx15– Benzxminho_ (@Benzxminho_) March 14, 2020

Vendredi, Cristiano Ronaldo avait délivré un message poignant et exhorté la population à suivre les recommandations sanitaires. «Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous la plus grande attention et le plus grand soin. Je ne vous parle pas comme un joueur de football, mais comme un fils, un père, un humain concerné par les derniers développements qui touchent le monde entier. C'est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et des autorités sur la façon de gérer cette situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer au-dessus de tout autre intérêt. J'aimerais adresser mes pensées à quiconque a perdu un proche, ma solidarité à ceux qui combattent ce virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d'autres personnes».

(L'essentiel)