Villanova au sommet du basket universitaire

Aucun match NBA n'était prévu au programme, dimanche soir. Et pour cause, tous les projecteurs étaient braqués sur la finale du championnat universitaire, à l'issue de la traditionnelle «March Madness». Et ce sont les Villanova Wildcats qui ont remporté le Graal en venant à bout des Michigan Wolverines, dans une ambiance survoltée comme à l'accoutumée (79-62).

Favoris de la finale, l'université située en Pennsylvanie a tenu son rang, malgré une entame favorable aux Wolverines. Les Wildcats ont heureusement pu s'appuyer sur Donte DiVincenzo, auteur d'une partie mémorable (31 points). Le jeune américain s'est vu auréolé du titre de meilleur joueur des finales. L'Université de Villanova confirme ainsi son rang de place forte du basket universitaire avec un deuxième titre remporté en trois ans.

Après une saison universitaire intense, les meilleurs joueurs doivent désormais décider s'ils se présentent à la draft, afin d'accéder (ou non) à la NBA. La grande sélection se déroulera cette année le jeudi 21 juin, à Brooklyn.

(th/L'essentiel)