Un Mondial tous les deux ans «serait dramatique»

L'essentiel: Pourquoi être opposé à une Coupe du monde tous les deux ans?

Paul Philipp: Le problème pour les petites et moyennes nations, c’est que les matches de qualification se disputeraient sur un créneau de trois semaines par an. On jouerait sur cette période cinq voire six matches et puis ce serait terminé pour la saison. L’équipe nationale n’existerait alors que pour un mois. On n’arriverait plus à fidéliser un public. L’importance des sélections nationales diminuerait énormément. Ce serait dramatique.

La FIFA met en avant une qualification facilitée pour les plus petites nations…

Oui, mais est-ce vraiment l’objectif de la FIFA que tous les pays puissent y participer? Ça va forcément diminuer la valeur d’une Coupe du monde si tout le monde peut la jouer.

Économiquement, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les petits pays?

Forcément. Nous vivons en grande partie des droits de retransmission. S’il y a moins de matches, ils diminueront.

Où en est la situation?

D’après les derniers échos, une réunion se déroulera en décembre. A priori, il n’y aurait pas de vote. En cas d’élection, la réforme risquerait de passer. L’Amérique du Sud et l’Europe sont opposées à cette réforme, mais les trois autres continents y sont favorables, donc il y a une chance que la réforme passe en cas de vote. Le premier souci de l’UEFA était de reculer la date des élections. En décembre, on déciderait ce qu’on ferait dans un avenir proche sans voter.

Comment cela pourrait se terminer?

À mon avis ils travaillent sur une solution intermédiaire car personne ne veut perdre la face. J’espère qu’ils ne vont pas arriver à une confrontation et que certains pays ne boycotteront pas la Coupe du monde

Le Luxembourg pourrait-il boycotter la FIFA?

Ce n’est pas au Luxembourg de boycotter. Dans ces situations, il faut savoir qui on est et c’est pour ça qu’on est respectés.

(L'essentiel/Nicolas Grellier)