L'horrible tacle qui aurait pu briser la jambe de Messi

Attentat, agression, tacle assassin, boucherie. Les mots ne manquent pas pour qualifier le vilain geste du joueur vénézuélien, Adrian Martinez, jeudi soir, sur Lionel Messi. Effacé par une feinte du sextuple Ballon d'or, le milieu de terrain s'est essuyé les crampons sur le tibia de la star argentine, restée au sol plusieurs minutes avant de se relever.

Après avoir eu recours au VAR, l'arbitre a logiquement expulsé le joueur vénézuélien. Messi, qui a pu finir le match (victoire 3-1 de l'Argentine), souffrirait simplement d'une coupure sous le genou.

Entrada no mínimo criminosa do venezuelano no Messi. Que loucura!pic.twitter.com/2QvGx5KxFH