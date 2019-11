Dans la famille Rivers, Austin fait expulser son père

«Bon... je crois que Thanksgiving va être étrange». Austin Rivers, joueur de Houston, s'est amusé mercredi sur Twitter de la scène hilarante qui venait de marquer le choc remporté par son équipe face aux Los Angeles Clippers (102-93). Houston menait 96-88 à 1'30 de la sirène quand le coach des Clippers s'est mis à fulminer contre les arbitres, dénonçant une erreur. Dans le camp d'en face, Austin Rivers a accouru pour réclamer, auprès des arbitres, qu'une seconde faute technique, synonyme d'exclusion, soit adressée au coach adverse. Sauf que ce fameux entraîneur n'était autre que son père... Doc et que l'arbitre l'a exaucé.

«J’ai adoré. Je savais que ça allait venir. J’ai vu ce regard auparavant, des dizaines de fois. Quand il commence à cligner des yeux rapidement, je sais que c’est le moment. J’ai juste essayé de dire à Tony (Brothers, l’arbitre) de le sanctionner. Il l’a fait. Doc doit garder son calme», a réagi l'arrière de 27 ans, qui n'a pu se retenir de rire quand la sanction est tombée.

"It was a really good moment. I enjoyed it a lot. I'm not gonna lie to you. I really did enjoy that."



Austin Rivers was LIVING for his dad Doc Rivers' ejection tonight ????



(via @MarkBermanFox26) pic.twitter.com/Se8HIbqD1I