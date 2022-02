La Pologne refuse de jouer contre la Russie

La Pologne «n’envisage pas de jouer le match de barrage» au Mondial 2022 contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou, en raison de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, a annoncé samedi le président de la fédération polonaise sur Twitter.

«Trêve de paroles, il est temps d’agir. En raison de l’escalade de l’agression de la Fédération de Russie en Ukraine, l’équipe de la Pologne n’envisage pas de jouer le match de barrage contre l’équipe de la Russie», a écrit Cezary Kulesza, ajoutant que «c’est la seule décision correcte» et qu’il travaille avec les fédérations suédoise et tchèque pour présenter une position commune à la FIFA.

La Suède et la République tchèque pourraient en effet elles aussi devoir se déplacer en Russie le 29 mars, pour la finale des barrages, si les Russes se qualifient le 24 face aux Polonais.

Le monde du sport a lancé vendredi plusieurs sanctions contre la Russie, après l’intervention militaire en Ukraine, retirant à Saint-Pétersbourg l’organisation de la prestigieuse finale de Ligue des champions de football, relocalisée en France, et annulant le Grand Prix de F1 de Sotchi prévu en septembre.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF