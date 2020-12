Ces cinq articles «sports» vous ont scotchés

1. Le sport bouleversé par l'épidémie de coronavirus

Alors que dans de nombreuses disciplines - pour ne pas dire toutes - la crise du Covid est venue perturber le bon déroulement des épreuves, le sport a réussi, malgré tout, à tirer son épingle du jeu et à drainer des émotions en 2020. Sans surprise, dans notre classement des articles les plus lus, c'est notre ticker consacré à la pandémie dans le sport qui a été le plus consulté, avec plus de 242 000 vues.

2. L'Atlético perd un jeune talent de 14 ans

La mort, à 14 ans, d'un jeune espoir du club de football de l'Atlético Madrid, Christian Minchola, vous a bouleversés. Ce joueur, pensionnaire du centre de formation de l'Atlético de Madrid, est décédé le samedi 28 mars 2020, dans des circonstances qui n'ont pas été expliquées par le club espagnol. «Christian n'avait que 14 ans. Un très fort baiser pour toute sa famille et pour tous ceux de la grande famille sportive qui vivent des situations similaires», a écrit Miguel Angel Gil, le directeur général des Colchoneros.

3. Les «nuits» étonnantes de Cristiano Ronaldo

Le régime alimentaire et les habitudes de sommeil de la star portugaise vont ont particulièrement intéressés. Il faut dire qu'à 35 ans, l'attaquant de la Juve affiche toujours une forme olympique. Vitesse, détente, endurance... Quels sont les secrets de la longévité du quintuple Ballon d'or? Il n'est pas trop tard pour le découvrir...

4. Christian Jeanpierre est viré de «TF1»

Après plus de 30 ans de boîte, le journaliste français spécialisé dans le football est remercié par sa chaîne, TF1. Une information qui ne vous a pas laissés insensibles. Avec ses commentaires un peu décalés et sa voix particulière, Christian Jeanpierre faisait partie des «meubles» et accompagnait, notamment, les soirées foot de la «Une».

5. Ronaldo et Figo critiqués pour leur hommage à Bryant

Suite au décès du légendaire Kobe Bryant le 26 janvier 2020, les stars portugaises Cristiano Ronaldo et Luis Figo ont voulu rendre hommage au basketteur tragiquement disparu à l'âge de 41 ans. Oui mais voilà... le joueur de la Juve et le Ballon d'or 1999 ont publié à trois heures d'intervalle le même tweet, mot pour mot. Seule la photo utilisée dans les deux publications était différente. Cet étrange hommage, comme nous, vous a interpellés.

(pp/L'essentiel)